Mundial de Ginástica Rítmica: Bárbara Domingos alcança melhor resultado da história do Brasil no individual

22/08/2025 21h01

O Brasil conquistou um resultado histórico no individual do Mundial de Ginástica Rítmica. Nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, Bárbara Domingos fez 112.200 pontos e terminou na nona colocação, melhor posição do Brasil na história da prova.

A outra brasileira que disputou a prova, Geovanna Santos, ficou na 18ª posição, com 107.450 pontos. As brasileiras encerram suas participações no torneio,  já que não conquistaram vaga nas decisões dos aparelhos.

O ouro ficou com a alemã Darja Varfolomeev, que somou, ao todo, 121.900 pontos. A búlgara Stiliana Nikolova conquistou a medalha de prata, com 119.300 pontos, enquanto a italiana Sofia Raffaeli fez 117.950 e levou o bronze.


Bárbara iniciou o desempenho na final com apresentação com bola, em que fez 27.250 pontos. Posteriormente, com as maças, a ginasta, ao som de Garota de Ipanema, registrou 29.100 pontos.

Depois, Babi se apresentou na fita e, com "Aquele Abraço", de Gilberto Gil, anotou 27.600. Por fim, no arco, a brasileira fez 28.250 pontos e encerrou seu desempenho.

Já Geovanna iniciou a apresentação no arco, em que registrou 28.250. Em seguida, na bola, se apresentou ao som de "My Heart Will Go On", do filme "Titanic", e somou 27.700 pontos.

Nas maças, a brasileira voltou a apresentar boa atuação e pontuou 27.800. Geovanna recebeu 23.700 pontos na fita, onde acabou tendo problemas e indo às lágrimas.

