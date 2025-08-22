Topo

Ministro Gilmar Mendes vota pela liberdade de Robinho em julgamento

Robinho, ex-jogador, durante audiência de custódia na cidade de Santos Imagem: Reprodução
Beatriz Cesarini
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 13h09

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes votou pela liberdade do ex-jogador Robinho, condenado por estupro e preso desde março do ano passado em Tremembé.

O que aconteceu

Em plenário virtual nesta sexta-feira, a Corte analisou um recurso da defesa de Robinho, que pediu a suspensão da pena colocada pela justiça da Itália por estupro coletivo.

Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes rejeitaram o recurso, enquanto Gilmar Mendes optou por aceitar. O placar, portanto, está 2 a 1 pela manutenção da prisão.

Em seu voto, Gilmar Mendes diz que a pena decidida pela justiça da Itália em 2013 não pode ser aplicada de forma retroativa no Brasil, baseado no artigo 100 da Lei de Migração.

O julgamento do recurso

No fim de 2024, o STF rejeitou pedidos de liberdade de Robinho por 9 votos a 2. A defesa do ex-jogador questionou a decisão.

Em março, a Corte começou a analisar o caso. Nesta sexta-feira, o julgamento foi retomado e está sob deliberação até 29 de agosto.

Prisão de Robinho

Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas negou violência sexual. Ele reforçou o discurso em 2020, em entrevista ao UOL.

Ainda em 2020, quando já havia sido condenado em primeira instância, ele acertou seu retorno ao Santos. O Peixe, no entanto, suspendeu o contrato com o atacante dias depois por causa da pressão da torcida e da imprensa pelo caso.

Em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da Justiça italiana a nove anos de prisão. Entretanto, ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita seus cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que o Brasil julgasse a possibilidade de o ex-jogador cumprir a pena em solo brasileiro.

No Brasil, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro cometido na Itália. Ele está preso desde março de 2024 na Penitenciária II de Tremembé.

