Esporte

Meio-campista Douglas Luiz troca Juventus pelo Nottingham Forest

22/08/2025 08h54

(Reuters) - O Nottingham Forest contratou o meio-campista brasileiro Douglas Luiz, da Juventus, por empréstimo inicial de uma temporada, informou o clube da Premier League.

O jogador de 27 anos, que ganhou o ouro olímpico com o Brasil em Tóquio, passou uma temporada na Juventus depois de deixar o Aston Villa por cerca de 50 milhões de euros (US$57,94 milhões) em um contrato de cinco anos.

No entanto, ele atuou em apenas 27 partidas pela equipe de Turim.

"Estou muito feliz por estar aqui, é um grande clube e decidi vir para cá porque posso ver a ambição que o clube tem", disse Douglas Luiz em uma nota.

Tendo começado sua carreira no Vasco da Gama, Douglas Luiz se transferiu para o Manchester City em 2017, mas não jogou pelo time e foi emprestado ao Girona por duas temporadas antes de se juntar ao Villa em 2019.

O Forest, que terminou em sétimo lugar na Premier League na última temporada, visita o Crystal Palace no domingo.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)

