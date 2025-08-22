Topo

Esporte

Marcelo Melo e Rafael Matos garantem vaga na final do ATP 250 de Winston-Salem

Winston-Salem

22/08/2025 23h10

A dupla formada pelo mineiro Marcelo Melo e pelo gaúcho Rafael Matos derrotaram o indiano Yuki Bhambri e o neozelandês Michael Venus, nesta sexta-feira, por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 13/11, em 1h48 de jogo na semifinal do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos.

Com a vitória sobre os cabeças de chave 2 do torneio, os brasileiros garantiram vaga na decisão deste sábado. Os adversários serão o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler - cabeças 3 -, que chegaram à decisão com o WO dos principais favoritos, os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski.

É a final de número 78 na carreira de Melo, de 41 anos, a quinta com Matos, e o mineiro, de 29 anos, busca o 40º título - 17º de ATP 250 - e o segundo em Winston Salem - campeão em 2019 com o polonês Lukasz Kubot.

Melo e Matos já alcançaram a final em dois torneios. Eles foram campeões juntos em no Rio Open e vice em Buenos Aires, na Argentina.

