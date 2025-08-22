Manchester City x Tottenham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês
O Manchester City enfrenta o Tottenham, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. A partida será às 8h30 (de Brasília), no Ettihad Stadium.
Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições da tabela
Manchester City - 3 pontos em um jogo - 1º lugar
Tottenham - 3 pontos em um jogo - 3º lugar
Prováveis escalações
Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; González, Reijnders, Bernardo Silva e Bobb; Doku e Haaland
Técnico: Pep Guardiola
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Johnson.
Técnico: Thomas Frank
Arbitragem
Peter Bankes será o árbitro do confronto.