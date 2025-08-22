Manchester City x Tottenham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês

Topo

O Manchester City enfrenta o Tottenham, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. A partida será às 8h30 (de Brasília), no Ettihad Stadium.

Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições da tabela

Manchester City - 3 pontos em um jogo - 1º lugar

Tottenham - 3 pontos em um jogo - 3º lugar

Prováveis escalações

Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; González, Reijnders, Bernardo Silva e Bobb; Doku e Haaland

Técnico: Pep Guardiola

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Johnson.

Técnico: Thomas Frank

Arbitragem

Peter Bankes será o árbitro do confronto.

