Manchester City x Tottenham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Inglês

O Manchester City enfrenta o Tottenham, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. A partida será às 8h30 (de Brasília), no Ettihad Stadium.

Onde assistir: o jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições da tabela



Manchester City - 3 pontos em um jogo - 1º lugar



Tottenham - 3 pontos em um jogo - 3º lugar

Prováveis escalações



Manchester City: Trafford; Lewis, Stones, Dias e Ait-Nouri; González, Reijnders, Bernardo Silva e Bobb; Doku e Haaland



Técnico: Pep Guardiola

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Johnson.



Técnico: Thomas Frank

Arbitragem



Peter Bankes será o árbitro do confronto.