Manchester City anuncia a renovação do zagueiro Rúben Dias até 2029

Nesta sexta-feira, o Manchester City anunciou a renovação contratual do zagueiro português Rúben Dias. O novo vínculo do defensor de 28 anos vai até junho de 2029.

No Manchester City desde 2020, Rúben Dias se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo. Sob o comando de Guardiola, o português forma dupla com o inglês Stones e é titular absoluto da equipe.

Em suas cinco temporadas pelo Manchester City, Rúben Dias entrou em campo 223 vezes e conquistou dez troféus, incluindo quatro Campeonatos Ingleses e uma Liga dos Campeões. Além disso, o zagueiro foi o melhor jogador da Premier League em 2021.

"Estar aqui e assinar esse contrato meio que resume tudo. É uma grande celebração de tudo o que aconteceu. Todas as memórias que tenho neste clube, todos os títulos e todo esforço. É um momento especial. A maioria deles sempre vai ter um espaço no meu coração", disse o zagueiro em entrevista ao site oficial do Manchester City.

Com o contrato renovado, Rúben Dias volta suas atenções para a atual temporada. O Manchester City começou com vitória, ao golear o Wolves por 4 a 0 na estreia do Campeonato Inglês. A equipe de Guardiola volta a campo neste sábado, às 08h30 (de Brasília), quando recebe o Tottenham, no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Premier League.