Topo

Esporte

Manchester City anuncia a renovação do zagueiro Rúben Dias até 2029

22/08/2025 08h38

Nesta sexta-feira, o Manchester City anunciou a renovação contratual do zagueiro português Rúben Dias. O novo vínculo do defensor de 28 anos vai até junho de 2029.

No Manchester City desde 2020, Rúben Dias se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo. Sob o comando de Guardiola, o português forma dupla com o inglês Stones e é titular absoluto da equipe.

Em suas cinco temporadas pelo Manchester City, Rúben Dias entrou em campo 223 vezes e conquistou dez troféus, incluindo quatro Campeonatos Ingleses e uma Liga dos Campeões. Além disso, o zagueiro foi o melhor jogador da Premier League em 2021.

"Estar aqui e assinar esse contrato meio que resume tudo. É uma grande celebração de tudo o que aconteceu. Todas as memórias que tenho neste clube, todos os títulos e todo esforço. É um momento especial. A maioria deles sempre vai ter um espaço no meu coração", disse o zagueiro em entrevista ao site oficial do Manchester City.

Com o contrato renovado, Rúben Dias volta suas atenções para a atual temporada. O Manchester City começou com vitória, ao golear o Wolves por 4 a 0 na estreia do Campeonato Inglês. A equipe de Guardiola volta a campo neste sábado, às 08h30 (de Brasília), quando recebe o Tottenham, no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Premier League.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

João Fonseca se diverte com Del Potro e Roddick e ganha 'parabéns' do público do US Open

Meio-campista Douglas Luiz troca Juventus pelo Nottingham Forest

Cuca revela "bronca" aos jogadores no intervalo e analisa classificação do Atlético-MG

Manchester City anuncia a renovação do zagueiro Rúben Dias até 2029

Abel Ferreira vê Carlos Miguel como 3ª opção no Palmeiras: 'Quem chega tem que mostrar'

Athletic Club x Chapecoense pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Briga pelo acesso abre a disputa da 23ª rodada da Série B

Sem Neymar, Rollheiser busca aproveitar brecha para ser 'protagonista' do Santos contra o Bahia

Reinier de Ridder questiona concorrência de Caio Borralho pelo título do UFC

Diante do Atlético-MG, São Paulo pode superar sequência invicta de Zubeldía no início do Brasileiro

Abel vê disputa por vaga de Ríos "em aberto" e faz teste com Allan: "Quis ver se podia ajudar"