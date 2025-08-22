Topo

Esporte

Libertadores: veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas

Quartas de final da Libertadores serão disputadas em setembro - Marcelo Endelli/Getty Images
Quartas de final da Libertadores serão disputadas em setembro Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 18h06

A Conmebol divulgou as datas, horários e transmissões dos jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

Os jogos de ida serão disputados entre os dias 16 e 18 de setembro. Entre os brasileiros, o Palmeiras jogará na quarta-feira, e São Paulo e Flamengo entrarão em campo na quinta-feira.

Os duelos de volta ocorrerão entre 23 e 25 de setembro. Os dias da semana serão os mesmos da ida para todas as equipes.

Palmeiras x River Plate será o jogo transmitido pela Globo, na TV aberta, além de passar na ESPN e no Disney+. Flamengo x Estudiantes terá transmissão feita pela ESPN e Disney+, enquanto São Paulo x LDU terá exclusividade do Paramount+. A divisão se aplica aos duelos de ida e volta.

Veja as datas, horários e transmissões

Jogos de ida
16/9 - 19h (de Brasília) - Vélez x Racing - Paramount+
17/9 - 21h30 - River Plate x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+
18/9 - 19h - LDU x São Paulo - Paramount+
18/9 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - ESPN e Disney+

Jogos de volta
23/9 - 19h - Racing x Vélez - Paramount+
24/9 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Globo, ESPN e Disney+
25/9 - 19h - São Paulo x LDU - Paramount+
25/9 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+

E a Sul-Americana?

Os jogos serão disputados nas mesmas semana que os da Libertadores. Assim como na outra competição, um duelo será realizado na terça, dois na quarta e um na quinta.

Fluminense x Lanús será o jogo do SBT, na TV aberta, em ambas as semanas — também passará no Paramount+. Atlético-MG x Bolívar será transmitido pela ESPN e pelo Disney+

Ainda há um classificado a ser definido. O jogo entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelado pela Conmebol por causa da barbárie nas arquibancadas do estádio Libertadores de América. A entidade ainda vai definir quem avança — existe a possibilidade de exclusão.

Jogos de ida
16/9 - 21h30 - Lanús x Fluminense - SBT e Paramount+
17/9 - 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+
17/9 - 21h30 - Ind del Valle x Once Caldas - ESPN e Disney+
18/9 - 21h30 - Alianza Lima x A DEFINIR - Paramount+

Jogos de volta
23/9 - 21h30 - Fluminense x Lanús - SBT e Paramount+
24/9 - 19h - Atlético-MG x Bolívar - ESPN e Disney+
24/9 - 21h30 - Once Caldas x Ind del Valle - ESPN e Disney+
25/9 - 21h30 - A DEFINIR x Alianza Lima - Paramount+

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Real Betis bate o Alavés e dorme na liderança do Espanhol

Dorival 'queimou largada' com Vitinho? Comentaristas debatem

Com Fluminense e Atlético-MG, Conmebol define tabela detalhada das quartas da Sul-Americana

Surfe: Após 15 anos, WSL retorna a Imbituba com etapa na Praia da Vila

Rival de Johnny Walker no UFC Xangai questiona motivação de Alex Poatan: "Muito rico"

São Paulo anuncia renovação com Pablo Maia até 2029

Conmebol define detalhes das quartas da Libertadores; veja quando jogam Palmeiras e São Paulo

Aliado de Augusto Melo se candidata à vice-presidência do CD do Corinthians

Charles e ataque da base: Como Corinthians deve enfrentar o Vasco

João Pedro balança a rede, Estêvão dá assistência e Chelsea goleia o West Ham na Premier League

CEO de empresa que promete aporte bilionário no Corinthians foi despejado por falta de pagamento