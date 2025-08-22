Libertadores: veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas
A Conmebol divulgou as datas, horários e transmissões dos jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores.
O que aconteceu
Os jogos de ida serão disputados entre os dias 16 e 18 de setembro. Entre os brasileiros, o Palmeiras jogará na quarta-feira, e São Paulo e Flamengo entrarão em campo na quinta-feira.
Os duelos de volta ocorrerão entre 23 e 25 de setembro. Os dias da semana serão os mesmos da ida para todas as equipes.
Palmeiras x River Plate será o jogo transmitido pela Globo, na TV aberta, além de passar na ESPN e no Disney+. Flamengo x Estudiantes terá transmissão feita pela ESPN e Disney+, enquanto São Paulo x LDU terá exclusividade do Paramount+. A divisão se aplica aos duelos de ida e volta.
Veja as datas, horários e transmissões
Jogos de ida
16/9 - 19h (de Brasília) - Vélez x Racing - Paramount+
17/9 - 21h30 - River Plate x Palmeiras - Globo, ESPN e Disney+
18/9 - 19h - LDU x São Paulo - Paramount+
18/9 - 21h30 - Flamengo x Estudiantes - ESPN e Disney+
Jogos de volta
23/9 - 19h - Racing x Vélez - Paramount+
24/9 - 21h30 - Palmeiras x River Plate - Globo, ESPN e Disney+
25/9 - 19h - São Paulo x LDU - Paramount+
25/9 - 21h30 - Estudiantes x Flamengo - ESPN e Disney+
E a Sul-Americana?
Os jogos serão disputados nas mesmas semana que os da Libertadores. Assim como na outra competição, um duelo será realizado na terça, dois na quarta e um na quinta.
Fluminense x Lanús será o jogo do SBT, na TV aberta, em ambas as semanas — também passará no Paramount+. Atlético-MG x Bolívar será transmitido pela ESPN e pelo Disney+
Ainda há um classificado a ser definido. O jogo entre Independiente e Universidad de Chile foi cancelado pela Conmebol por causa da barbárie nas arquibancadas do estádio Libertadores de América. A entidade ainda vai definir quem avança — existe a possibilidade de exclusão.
Jogos de ida
16/9 - 21h30 - Lanús x Fluminense - SBT e Paramount+
17/9 - 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+
17/9 - 21h30 - Ind del Valle x Once Caldas - ESPN e Disney+
18/9 - 21h30 - Alianza Lima x A DEFINIR - Paramount+
Jogos de volta
23/9 - 21h30 - Fluminense x Lanús - SBT e Paramount+
24/9 - 19h - Atlético-MG x Bolívar - ESPN e Disney+
24/9 - 21h30 - Once Caldas x Ind del Valle - ESPN e Disney+
25/9 - 21h30 - A DEFINIR x Alianza Lima - Paramount+