Libertadores: São Paulo não se preocupa em perder Morumbis em possível semi

Torcedores do São Paulo fazem a festa no Morumbis durante jogo contra o Atlético Nacional Imagem: REUTERS/Jorge Silva
22/08/2025 12h40

Com adversário definido nas quartas de final da Libertadores, o tema mando de campo em uma possível semifinal surgiu nas redes sociais por causa de um show agendado no Morumbis, mas o assunto não preocupa o São Paulo.

O que aconteceu

Se passar pela LDU (EQU) nas quartas de final, o São Paulo jogaria em meados de 22 e 29 de outubro nas semifinais. As datas são previstas pela Conmebol, mas podem variar entre os dias 21 a 23 e 28 a 30.

O Morumbis tem shows marcado para o dia 31 de outubro. A banda Imagine Dragons se apresenta no local em turnê mundial.

O São Paulo não vê nenhuma possibilidade de não conseguir mandar ao jogo em seu estádio caso avance para as semifinais. Se a partida for realizada na terça-feira, o Tricolor teria praticamente 72h de intervalo.

O novo acordo com clube com a Live Nation é o motivo da tranquilidade são-paulina. No contrato, a empresa se comprometeu a fazer melhorias logísticas que irão agilizar montagem e desmontagem da estrutura.

Além disso, o novo esquema de palco também é fator que tranquiliza a equipe. Agora, a estrutura não vai mais ser montada em cima do gramado, mas atrás do gol.

O Tricolor só mandaria o segundo jogo da semifinal em casa se o adversário for o River Plate. Caso o rival Palmeiras avance, a partida decisiva será no Allianz Parque por causa da melhor campanha na fase de grupos.

O que pode acontecer é a partida ocorrer com parte da estrutura montada e uma pequena diminuição na capacidade total do estádio. O clube alega que essa diminuição de carga de ingressos é realmente pequena.

