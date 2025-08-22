Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

Pela primeira vez desde 2018, a Argentina conta com mais representantes nas quartas de final da Copa Libertadores do que o Brasil. Nesta temporada, o País terá três equipes nesta fase (Flamengo, Palmeiras e São Paulo) contra quatro argentinos (Vélez Sarsfield, Estudiantes, River Plate e Racing). Além deles, a LDU, do Equador, também integra a próxima fase de mata-mata da competição.

Em 2018, River Plate, Boca Juniors, Independiente e Atlético Tucumán disputaram as quartas de final. Do lado brasileiro, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras representaram o Brasil. Naquela temporada, o Colo-Colo, do Chile, foi a equipe "intrusa" na rivalidade sul-americana. Desta vez, é a LDU, algoz do Botafogo nas oitavas de final. A final de 2018 contou com dois argentinos - Boca Juniors e River Plate.

Desde então, o Brasil dominou a competição. Na última temporada, por exemplo, chegou a ter cinco equipes nas quartas de final, enquanto o River Plate foi o único argentino classificado. Em compensação, Colo-Colo e Peñarol (Uruguai) também estiveram presentes nas quartas de final. Os uruguaios, inclusive, eliminaram o Flamengo, vencendo no Maracanã.

Com o chaveamento deste ano, é possível que o cenário de 2018 se repita. Naquela ocasião, as semifinais contaram com dois duelos entre Brasil e Argentina (Palmeiras x Boca Juniors e Grêmio x River Plate). Vélez e Racing se enfrentam nas quartas. Então, virtualmente, já há um argentino na semifinal.

Para repetir a rivalidade Brasil e Argentina na semifinal, o River Plate precisaria eliminar o Palmeiras, e Flamengo e São Paulo avançarem em seus confrontos. O mesmo cenário também se deu na Libertadores de 2020, mas naquela vez foram os brasileiros que levaram a melhor: Santos e Palmeiras decidiram a competição depois de passar por Boca Juniors e River Plate, respectivamente.

A maioria argentina pode ser um fator para encerrar a seca de títulos do país na principal competição de clubes da América do Sul. Desde 2018, com o River Plate, a Argentina não volta com o troféu para casa. Na ocasião, a final com o Boca Juniors precisou ser decidida no Santiago Bernabéu, em Madri, após confusão entre torcedores nas ruas de Buenos Aires.

Confira os duelos de quartas de final da Libertadores desde 2018:

2018

Argentina: 4 (Atlético Tucumán, Boca Juniors, Independiente e River Plate)

Brasil: 3 (Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras)

Chile: 1 (Colo-Colo)

2019

Brasil: 4 (Grêmio, Flamengo, Internacional e Palmeiras)

Argentina: 2 (Boca Juniors e River Plate)

Equador: 1 (LDU)

Paraguai: 1 (Cerro Porteño)

2020

Brasil: 3 (Grêmio, Palmeiras e Santos)

Argentina: 3 (Boca Juniors, Racing e River Plate)

Paraguai: 1 (Libertad)

Uruguai: 1 (Nacional)

2021

Brasil: 5 (Atlético-MG , Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo)

Argentina: 1 (River Plate)

Equador: 1 (Barcelona de Guayaquil)

Paraguai: 1 (Olimpia)

2022

Brasil: 5 (Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo e Palmeiras)

Argentina: 3 (Estudiantes, Talleres e Vélez Sarsfield)

2023

Brasil: 3 (Fluminense, Internacional e Palmeiras)

Argentina: 2 (Boca Juniors e Racing)

Bolívia: 1 (Bolívar)

Colômbia: 1 (Deportivo Pereira)

Paraguai: 1 (Olimpia)

2024

Brasil: 5 (Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo)

Argentina: 1 (River Plate)

Chile: 1 (Colo-Colo)

Uruguai: 1 (Peñarol)

2025

Argentina: 4 (Estudiantes, Racing, River Plate e Vélez Sarsfield)

Brasil: 3 (Flamengo, Palmeiras e São Paulo)

Equador: 1 (LDU)