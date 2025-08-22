Time de Tiago Nunes é único 'intruso' em Libertadores de Brasil x Argentina

Tiago Nunes chegou à LDU há pouco mais de dois meses, mas já colhe bons frutos. Com o técnico, a equipe equatoriana aparece como a única "intrusa" nas quartas de final da Libertadores deste ano.

Um 'estranho' nas quartas

Dos oito classificados, só a LDU não é brasileira ou argentina. Quatro times que avançaram são da Argentina [River Plate, Vélez Sarsfield, Estudiantes e Racing] e outros três são brasileiros [Flamengo, São Paulo e Palmeiras].

A LDU evitou o equilíbrio absoluto entre Brasil e Argentina nas quartas. A equipe equatoriana reverteu o 1 a 0 conquistado pelo Botafogo na ida e venceu o Glorioso por 2 a 0, ontem, na altitude de Quito. Se os cariocas tivessem passado, seriam quatro brasileiros e quatro argentinos nas quartas.

Uma das armas da LDU é o técnico Tiago Nunes. O brasileiro foi anunciado pelo clube em junho e tem conseguido bons resultados. São quatro vitórias, três empates e duas derrotas até aqui.

A LDU se classificou às quartas de final da Libertadores porque é um time campeão, porque tem cinco taças [continentais], porque é um time grande. Pela forma como jogou no Brasil e como jogou hoje. É uma fonte de orgulho.

Tiago Nunes, em entrevista coletiva

A classificação na Libertadores ainda teve um gostinho mais especial para o técnico. Ele comandou o Botafogo em 15 jogos entre o final de 2023 e começo de 2024 e deixou o clube criticado pela torcida.

Pela frente, LDU e Tiago Nunes terão outro brasileiro. Nas quartas, a equipe vai encarar o São Paulo, que derrubou o Atlético Nacional (COL). Os jogos serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro, com horários e datas a serem definidos pela Conmebol.

LDU foi do grupo do Flamengo

A equipe equatoriana disputou a primeira fase no Grupo C. Além da LDU, a chave ainda tinha Flamengo, Central Córdoba (ARG) e Deportivo Táchira (VEN).

A LDU chegou à última rodada com chances de ficar fora do mata-mata. Caso perdesse para o Central Córdoba em casa e o Flamengo vencesse o Táchira, o time equatoriano estaria eliminado. Não aconteceu. A equipe venceu seu rival e se garantiu em primeiro na chave.

O time ainda nem era treinado por Tiago Nunes. Ele chegou ao comando após Pablo Sánchez ser demitido e deixar o cargo vago.

Quartas de final da Libertadores*

LDU x São Paulo

River Plate x Palmeiras

Vélez Sarsfield x Racing

Flamengo x Estudiantes

*times à direita decidem em casa