Kisy celebra desempenho do Brasil na estreia do Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira de vôlei feminino estreou no Mundial nesta sexta-feira, com vitória sobre a Grécia por 3 sets a 0. A oposta Kisy, um dos destaques da equipe, celebrou o desempenho no primeiro jogo e falou sobre sua forma física.

"Eu fiquei muito feliz com a nossa vitória por 3 a 0. Nosso objetivo era entrar bem, era conseguir fechar o nosso time. Então, o primeiro objetivo foi concluído. Nosso time sempre pensa num todo para ajudar e trazer a vitória", disse a oposta, em entrevista ao SporTV.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

Kisy também falou sobre sua forma física. Antes do Mundial, a oposta sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante as semifinais da Superliga. Por isso, perdeu algumas etapas da Liga das Nações e só retornou na fase eliminatória do torneio de seleções, no qual o Brasil foi

"Estou bem (fisicamente). Esses meses foram de muito trabalho, muita academia... Fisicamente me sinto muito melhor", completou a oposta.

Agora, Kisy e a Seleção Brasileira voltam suas atenções para o próximo jogo do Mundial. O Brasil encara a França neste domingo, às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia. Caso vença, a equipe de José Roberto Guimarães pode avançar às quartas de final.