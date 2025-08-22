Johnny Walker vence a balança e confirma luta principal do UFC Xangai

Na noite da última quinta-feira (21), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC Xangai. E, apesar de um pequeno susto ao longo da cerimônia, todos os 24 atletas escalados para o evento conseguiram vencer a balança e confirmar seus respectivos confrontos. O mesmo vale para o brasileiro Johnny Walker, protagonista que lidera o show na sediado na China contra o atleta da casa Zhang Mingyang.

Com um semblante tranquilo, Walker cravou a marca limite da categoria dos meio-pesados (93 kg) em disputas que não envolvem cinturão, despontando com 93,4 kg na balança. Por sua vez, seu adversário para a ocasião surgiu cerca de 500 gramas mais leve, pesando 92,9 kg. Em caso de triunfo sobre Zhang Mingyang, Johnny pode colocar um ponto final na 'zica' do Brasil em 2025. Na atual temporada, nenhum representante do país venceu um combate de 'main event' contra atletas de outras nações.

Paraense Voador

Além de Johnny em posição de protagonismo, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com mais um representante em ação no UFC Xangai: Michel Pereira. Em ação no card preliminar, o 'Paraense Voador' também bateu o peso para seu combate, com a marca de 84,3 kg na balança. Seu oponente, Kyle Daukaus, surgiu na cerimônia cerca de 400 gramas mais leve, aferindo 83,9 kg.

Susto no 'co-main event'

Segundo combate em ordem de importância do show, o 'co-main event' do UFC Xangai ficou ameaçado durante a pesagem oficial. Ao longo da cerimônia, surgiu um rumor de que a luta havia sido cancelada por conta de problemas no processo de corte de peso de Brian Ortega. Apesar das especulações, 'T-City' subiu na balança e cravou 69,4 kg - marca bem acima do limite original dos penas (66 kg).

Entretanto, a disputa foi negociada entre as partes envolvidas e promovida para o peso-combinado de 69,4 kg. Adversário de Ortega, Aljamain Sterling aceitou as condições e também pesou a marca combinada durante a cerimônia. Mesmo sem desidratar o corpo até a marca de 66 kg, Brian surgiu bastante debilitado para fazer a encarada diante de 'Aljo' (veja abaixo ou clique aqui). Apesar do contexto, o combate está de pé para o UFC Xangai.

Confira abaixo todas as marcas da pesagem do UFC Xangai:

Johnny Walker (93,4 Kg) vs Zhang Mingyang (92,9 Kg)

Brian Ortega (69,4 Kg)* vs Aljamain Sterling (69,4 Kg)*

Sergei Pavlovich (115,8 Kg) vs Waldo Cortes-Acosta (118,8 Kg)

Sumudaerji (56,9 Kg) vs Kevin Borjas (57,1 Kg)

Taiyilake Nueraji (77,1 Kg) vs Kiefer Crosbie (77,3 Kg)

Maheshate (70,3 Kg) vs Gauge Young (70,5 Kg)

Charles Johnson (57,1 Kg) vs Lone'er Kavanagh (57,1 Kg)

Rong Zhu (70,5 Kg) vs Austin Hubbard (70,5 Kg)

Michel Pereira (84,3 Kg) vs Kyle Daukaus (83,9 Kg)

Yi Zha (65,7 Kg) vs Westin Wilson (66,2 Kg)

Xiao Long (61,6 Kg) vs Su Young You (61,4 Kg)

Uran Satybaldiev (92,5 Kg) vs Diyar Nurgozhay (93,2 Kg)

* Luta a ser disputada em peso-combinado

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok