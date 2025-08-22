Topo

João Fonseca se diverte com Del Potro e Roddick e ganha 'parabéns' do público do US Open

Nova York

22/08/2025 09h08

João Fonseca teve um dia de aniversário diferente na quinta-feira. Em meio à preparação para o US Open, o tenista brasileiro esteve na quadra central ao lado de figuras como Juan Martín Del Potro e Andy Roddick e foi surpreendido com um "parabéns" gigante, com ajuda do público que quase lotou a Artur Ashe Stadium.

"Hoje é o seu aniversário, João. E hoje vamos ver como seria cantar parabéns com ajuda de 23 mil pessoas", disse a apresentadora, antes de puxar um "Happy Birthday", com ajuda de Del Potro.

Fonseca completou 19 anos na quinta, justamente no dia em que disputou uma exibição de "aquecimento" do US Open. Ele formou dupla com Del Potro e juntos venceram Roddick e o jovem americano Alex Michelsen. A partida consistiu num match tie-break, vencido por 11 a 9, em meio a outras exibições ao longo da noite.

Durante sua partida, Fonseca se divertiu em quadra, fazendo Roddick correr e levantando risadas do público com gemidos exagerados a cada rebatida. Os tenistas usavam microfones durante a partida para poder conversar e brincar com o público durante as exibições.

Antes de ir para a quadra, Fonseca recebeu uma surpresa da organização do torneio: uma bandeja de cupcakes com direto a velinhas, que ele assoprou para celebrar seu aniversário. "Eu queria comer todos, mas não posso", brincou o brasileiro.

Ao longo do dia, Fonseca foi alvo de pequenas homenagens de entidades do tênis. Os perfis da Copa Davis e da Tennis TV publicaram nas redes sociais vídeos com alguns dos melhores momentos do brasileiro. Ao longo de 10 minutos, a Tennis TV selecionou o que chamou de "forehands supersônicos" do carioca.

Ainda sem data definida para estrear no US Open, Fonseca vai enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic na primeira rodada. Atual número 44 do mundo, o brasileiro enfrentará justamente o 45º do ranking.

