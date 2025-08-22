João Fonseca celebra retorno ao US Open e elogia rival da estreia: 'Bom jogador'

João Fonseca estreia no US Open na próxima segunda-feira, contra o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 45° do ranking mundial. O brasileiro celebrou o retorno ao Grand Slam e falou sobre a expectativa para a estreia.

O tenista, número 44 do mundo, está na chave principal do US Open pela primeira vez em sua carreira. No ano passado, o brasileiro foi eliminado ainda na fase classificatória, em que perdeu para o russo Lukas Klein, por 2 sets a 1. Ele ainda venceu o torneio juvenil em 2023.

"O US Open é um Grand Slam muito especial para mim, muito feliz em estar de volta. É um Slam que, na primeira vez em que joguei, perdi na primeira rodada, mas na segunda, ambas no juvenil, fui campeão. Ano passado disputei o quali já como profissional e agora estou na chave principal, muito feliz em poder estar aqui", disse João Fonseca.

O carioca de 19 anos elogiou Kecmanovic, contra quem ainda não jogou na carreira. O sérvio chega ao US Open depois de alcançar as quartas de final do ATP 250 de Winston Salem.

"Acho que vai ser um bom jogo. Já cheguei a treinar com ele, mas vai ser a primeira vez em que vou jogar contra ele. Ele é um bom jogador, que pode ganhar de qualquer um, então tenho que ir preparado mentalmente e fisicamente para partir com tudo", afirmou.

João Fonseca busca superar as campanhas no Roland Garros, em junho, e em Wimbledon, em julho, para conquistar seu melhor resultado em Grand Slams. Nas ocasiões, o brasileiro caiu na terceira rodada.