Jefté é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras no Brasileirão

22/08/2025 16h41

Reforço do Palmeiras, o lateral esquerdo Jefté foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira. Com isso, o atleta de 21 anos fica à disposição do técnico Abel Ferreira já para o duelo contra o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Além dele, o Verdão também terá à disposição o goleiro Carlos Miguel. Ambos já estiveram presentes no estádio no empate sem gols com o Universitario-PER, nesta quinta-feira, pela Libertadores.

Jefté é o 11° reforço do Palmeiras para a temporada e chega para ser reserva de Piquerez, único lateral esquerdo de ofício no elenco. Antes dele chegar, o técnico Abel Ferreira relacionou Arthur, do sub-20 para os jogos do Verdão.

O jogador, que se destacou pela base do Fluminense antes de defender o Rangers, da Escócia, assinou um vínculo com o Palmeiras até julho de 2030. Integrado ao elenco, Jefté tem mais dois dias de treino com o elenco para se preparar para o jogo contra o Sport.

Depois de avançar às quartas da Libertadores, o Verdão foca no Campeonato Brasileiro, torneio no qual é vice-líder, com 39 pontos, e vem de sete jogos sem derrotas.

