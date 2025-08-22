Grêmio x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Grêmio e Ceará medem forças na noite deste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em compromisso válido pela 21ª rodada da competição nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Grêmio x Ceará ao vivo?
- TV: SporTV (TV fechada)
- Pay-per-view: Premiere
Como chega o Grêmio para o confronto
O Grêmio chega confiante para o duelo. Na última rodada do Brasileirão, o Imortal Tricolor venceu o Atlético-MG por 3 a 1, fora de casa, se distanciando da zona de rebaixamento da competição.
Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes está na 13ª posição, com 23 pontos - quatro a mais que o Vitória, primeiro time do Z4.
Como chega o Ceará para o confronto
O Ceará, por sua vez, também vem de triunfo importante no Brasileirão. A equipe aplicou 1 a 0 no Red Bull Bragantino, no último sábado, na Arena Castelão, e chegou à décima posição, com 25 pontos.
Entretanto, na última quarta-feira, o Vozão acabou eliminado da Copa do Nordeste após perder por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador. O gol da vitória tricolor saiu nos minutos finais, com Tiago, garantindo aos baianos a vaga na decisão do torneio.
Histórico de confronto
LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Grêmio e Ceará já se enfrentaram 21 vezes ao longo da história. O Tricolor soma nove vitórias, enquanto o Vozão venceu em sete oportunidades, além de cinco empates. O duelo mais recente aconteceu em 5 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão, quando os cearenses triunfaram por 2 a 0, em Fortaleza.
Estatísticas
Grêmio no campeonato
- seis vitórias, cinco empates e oito derrotas
- 19 gols marcados
- 25 gols sofridos
- Artilheiro: Martin Braithwaite, com seis gols
Ceará no campeonato
- sete vitórias, quatro empates e oito derrotas
- 19 gols marcados
- 19 gols sofridos
- Artilheiro: Pedro Raul, com sete gols
Prováveis escalações
Para o confronto, o técnico Mano Menezes terá dois desfalques importantes: o volante Dodi e o atacante Carlos Vinícius, ambos expulsos na vitória sobre o Atlético-MG e agora cumprindo suspensão automática.
Por outro lado, a equipe pode contar com uma novidade. O lateral-direito Marcos Rocha, recém-contratado pelo clube gaúcho, já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está liberado para fazer sua estreia neste sábado.
LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Do lado alvinegro, o Ceará também chega desfalcado. O goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Fernandinho seguem no departamento médico e não viajaram com a delegação. Além deles, o volante Fernando Sobral cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo e será baixa.
Provável escalação do Grêmio
GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Ronald (Alex Santana), Alysson, Riquelme (Edenilson) e Cristian Olivera; Braithwaite
Técnico: Mano Menezes
Provável escalação do Ceará
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul
Técnico: Léo Condé
Arbitragem
Davi De Oliveira Lacerda. Cesar Greco/Palmeiras
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (PR)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha técnica
Jogo: Grêmio x Ceará
Campeonato: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 23 de agosto de 2025, sábado
Horário: 21 horas (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)