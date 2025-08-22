Ginasta alemã recebe ouro e ouve hino da Geórgia em gafe no Mundial
O Mundial de Ginástica Rítmica teve uma gafe no pódio da final do individual geral, na noite de hoje. O torneio acontece no Rio de Janeiro até o próximo domingo.
O que aconteceu
A alemã Darja Varfolomeev conquistou a medalha de ouro. O hino que tocou, porém, foi o da Geórgia. A búlgara Stiliana Nikolova levou a prata e a italiana Sofia Raffaeli ficou com o bronze.
Segundo a organização, houve um equívoco ao utilizar o acrônimo dos países para nomear os arquivos com os hinos. Ainda de acordo com o estafe do evento, as confederações enviam os hinos oficiais — e eles foram conferidos —, mas o sistema utilizado pede que faça o download do arquivo e a identificação incorreta aconteceu ao salvar essa decodificação.
Darja Varfolomeev minimizou o caso. A ginasta contou que não foi a primeira vez que isso aconteceu contou ela.
Sim, não foi o [hino] da Alemanha, mas tudo bem. Erros acontecem, estamos em uma competição... É a segunda vez que isso acontece em minha carreira. Está tudo bem para mim Darja Varfolomeev