'Fracasso retumbante': imprensa internacional repercute derrota do Botafogo de Davide Ancelotti

A eliminação do Botafogo de Davide Ancelotti para a LDU na Libertadores repercutiu no mundo do esporte fora do Brasil. A queda do atual campeão foi destacada como "fracasso" pelos jornais internacionais.

O jornal "As", da Espanha, estampou a chamada "o fracasso retumbante de Davide". O texto destacou que a LDU continuava a atacar mesmo após ter o placar de 2 a 0, que garantia a classificação.

A rede internacional "Bein Sports" também comentou a derrota botafoguense. A subsidiária da Al Jazeera afirmou que a LDU "nocauteou o atual campeão Botafogo". Na Argentina, o "Olé" argumentou que Davide Ancelotti utilizou a altitude de Quito como desculpa para o mau resultado. Esse foi o primeiro jogo do técnico em um nível tão acima do mar.

O diário argentino classificou a eliminação como surpresa e citou a vitória do Botafogo sobre o PSG, com vitória botafoguense pelo Mundial de Clubes.

Na visão do treinador italiano, o time não conseguiu implementar a tática de "correr pouco" e ainda pagou caro por sofrer um gol "inevitável" logo no começo.

"Viemos tentando uma estratégia de evitar dar metros corridos. No final o que tínhamos de fazer no meu plano de partida era correr pouco, correr menos. Tratamos a partida para correr pouco, porque se fazemos uma partida aqui para correr, vamos perder", lamentou o treinador.

"Nós saímos também porque tomamos um gol com sete minutos. Era um gol evitável. Isso é futebol, as coisas passam, os horrores acontecem, mas temos de seguir", afirmou, já mudando o foco para o Brasileirão, no qual visita o Juventude no Alfredo Jaconi.

Apesar de lamentar a queda, Ancelotti admitiu que os equatorianos mereceram a vaga. Em sua visão, fazer apenas 1 a 0 no Engenhão custou caro. "No Rio merecemos ganhar por mais de um gol, não fizemos e não temos nada do que reclamar, a LDU mereceu passar."

O filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ainda explicou que imaginava sofrer a enorme pressão ocorrida no primeiro tempo, mas esperava segurar os equatorianos com a escalação de três volantes, justamente o que custou o emprego do antecessor Renato Paiva no Mundial de Clubes diante do Palmeiras - eliminado com derrota por 1 a 0.

"O domínio da primeira parte estava bastante previsto para o plano de jogo que fizemos. Esperávamos defender mais os costados e a área desta superioridade. Sabia dos cruzamentos, e aí eles tiveram um domínio que tentamos acertar no intervalo. Mudamos o sistema, jogadores, mas veio o pênalti (por toque de mão na bola) e não podemos controlar tudo. Tentamos valorizar a área, mas não conseguimos fazer."

Depois de um 2024 festivo e de conquistas, o Botafogo volta as atenções ao Brasileirão - está na quinta colocação - e na Copa do Brasil, na qual encara o arquirrival Vasco nas quartas de final.

A LDU vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final. Os times estão no mesmo lado da chave que o Palmeiras, adversário do River Plate.