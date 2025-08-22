Topo

Esporte

Fluminense anuncia chegada de Igor Rabello e terá defesa formada em Xerém: 'Bem-vindo, General'

Rio

22/08/2025 13h33

Setor mais enfraquecido do clube nos últimos jogos na visão dos torcedores, a defesa do Fluminense deve ter uma parceria nova e formada em Xerém muito em breve. O clube oficializou nesta sexta-feira a contratação de Igor Rabello, que passou pelas categorias de base nas Laranjeiras e vai formar dupla com o experiente Thiago Silva, outro prata da casa, que já aprimora o físico após se recuperar de lesão.

"O General chegou! O moleque de Xerém Igor Rabello está de volta ao Fluminense! Bem-vindo à sua casa, Guerreiro!", escreveu o Fluminense em suas redes sociais para anunciar o acordo com o defensor de 30 anos. Contratado em definitivo do Atlético-MG, o defensor realizou exames médicos e assinou até dezembro de 2027.

"Estou muito feliz por estar de volta. Vivi minha infância toda na base e no futsal do Fluminense. Então estou vindo realizar um sonho mesmo, que não pude realizar lá atrás, que é jogar profissionalmente por esse clube. Estou muito feliz, minha família toda está muito feliz. Espero poder dar muitas alegrias para o torcedor tricolor", disse o jogador à FluTV.

Igor Rabello chegou ao Fluminense em 2024, quando era uma criança de apenas nove anos, para dar os primeiros passos no futsal do clube. Um ano mais tarde, ele começou a jogar no campo, em Xerém. Ele ficou até 20212 nas Laranjeiras, conquistando muitas taças.

Mas, a profissionalização ocorreu no rival Botafogo, onde permaneceu até 2019. Para tê-lo em seu elenco em parceria com Thiago Silva, o Fluminense fez o maior investimento de sua história em um zagueiro na confiança de ter um paredão defensivo que contribua com novas conquistas. Depois de nove taças pelo Atlético-MG em Belo Horizonte, Igor Rabello espera repetir a dose na nova 'antiga' casa.

Ele já está inscrito no BID da CBF e pode ser relacionado por Renato Gaúcho para a visita ao Red Bull Bragantino neste sábado, fora de casa, pelo Brasileirão. Mas, como ainda não treinou com os companheiros, deve aparecer entre os titulares apenas no embate diante do Santos, dia 31 de agosto. Como vinha defendendo o Atlético-MG, ele não poderá encarar Bahia e Lanús, respectivamente, nas quartas de final da Copa do Brasil e Sul-Americana.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Trump anuncia Washington como sede do sorteio da Copa do Mundo

Na madruga! Saiba como assistir o UFC Xangai, liderado por Johnny Walker

Alcaraz lidera ranking dos 10 tenistas mais bem pagos de 2025; veja lista

Vasco se reapresenta e inicia preparação para pegar o Corinthians

Com duas incertezas, Santos avança em preparação para pegar o Bahia

Carlos Miguel afasta polêmica por zoeira ao Palmeiras e explica retorno ao Brasil: "Recomeço gigantesco"

Sean Strickland aceita passar por curso de controle de raiva para diminuir suspensão

Fluminense anuncia chegada de Igor Rabello e terá defesa formada em Xerém: 'Bem-vindo, General'

Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes na seleção

Santos promove reestruturação no Departamento de Futebol após chegada de Vojvoda

Carlos Miguel se explica por música e avisa: 'Não preciso de muitos jogos'