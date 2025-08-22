Topo

Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Igor Rabello

22/08/2025 13h22

Igor Rabello é o novo jogador do Fluminense. Nesta sexta-feira, o Tricolor das Laranjeiras anunciou a contratação do zagueiro, que passou pelas categorias de base da equipe carioca. Ele estava sem clube após deixar o Atlético-MG, no último domingo.

O atleta de 30 anos assinou com o Fluminense até dezembro de 2027. Igor Rabello já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e pode estrear neste sábado, às 16h, quando o Tricolor das Laranjeiras encara o Red Bull Bragantino no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.


Contrato de Igor Rabello com o Fluminense foi registrado no BID nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução)

"Estou muito feliz de poder estar de volta. Vivi minha infância toda na base e no futsal do Fluminense. Então, estou vindo realizar um sonho mesmo, que não pude realizar lá atrás, que é jogar profissionalmente por esse clube. Eu estou muito feliz, minha família toda está muito feliz. Espero poder dar muitas alegrias para o torcedor tricolor", disse o zagueiro, em entrevista à FluTV.

Será a primeira passagem de Igor Rabello pelo time profissional do Fluminense. O zagueiro integrou as categorias infantil e de base do clube, mas foi vendido ao Botafogo em 2012, aos 17 anos, antes de estrear pelo time principal do Tricolor das Laranjeiras.

Igor Rabello fez carreira no futebol brasileiro e teve passagens por Botafogo, Náutico e Atlético-MG. O zagueiro teve seu auge no Galo, onde entrou em campo 202 vezes e conquistou nove títulos: seis Campeonatos Mineiros, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

