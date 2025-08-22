Topo

Esporte

Flamengo x Barcelona: veja informações e onde assistir à final do Intercontinental sub-20

22/08/2025 23h11

Pelo segundo ano consecutivo, o Maracanã será o palco da final da Copa Intercontinental sub-20, na tarde deste sábado. Assim como em 2024, o Flamengo está novamente na disputa do título e busca o bicampeonato, desta vez diante do Barcelona, da Espanha.

Onde assistir: O confronto deste sábado entre Flamengo e Barcelona terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). 


Reforçado por alguns atletas que fazem parte do elenco principal, como Matheus Gonçalves, João Victor e Joshua.

O Rubro-Negro, campeão da Libertadores, deve ir a campo com: Lucas Furtado, Daniel Sales, Iago, João Victor e Wanderson; Pablo Lúcio, Lorran e Joshua; Matheus Gonçalves, Felipe Teresa e Ryan Roberto.

Do outro lado, o Barcelona, campeão da Uefa Youth League, é treinado pelo brasileiro Belletti, lateral que fez parte do elenco campeão do mundo em 2002, no Japão.

No ano passado, o Fla, na época treinado por Filipe Luis, sagrou-se campeão ao derrotar o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1. A bola vai rolar no Maracanã a partir das 16h30 (de Brasília).

