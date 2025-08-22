Flamengo define novo braço direito de Boto para negociações e contratos

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ganhou um braço direito para ajudar nas negociações e monitorar o cumprimento de contratos assinados pelo clube.

O que aconteceu

O Fla criou o cargo de gerente de negociação e contratos. Ele foi entregue a Lucas Lima, segundo o UOL apurou.

Administrador, Lucas chegou ao Flamengo em 2019 e era coordenador administrativo de futebol no clube.

Na nova função, ele é o responsável por colocar no papel os termos contratuais acertados por Boto nas negociações de jogadores. Ou seja, há conexão também com a parte jurídica do futebol.

No período de janela, o gerente participa da interlocução com jogadores, empresários e outros clubes para formalização dos negócios.

Fora da janela, ele passa a monitorar jogadores vendidos ou emprestados para checar se eles vão bater metas que gerem mais dinheiro para o Fla.

Como funciona

Se um jogador, por exemplo, atinge meta de jogos ou gols no clube para o qual foi transferido, o Flamengo precisa notificar o clube de destino para receber o dinheiro.

Lucas Lima, gerente de Negociação e Contratos do Flamengo Imagem: Arquivo pessoal

A ideia, nesse aspecto, é não deixar dinheiro "flutuando" por aí, sem ser reclamado. Isso envolve também percentuais em negociações futuras.

Lucas Lima já estava ajudando em negociações e se aproximando de Boto desde o início do ano, quando o diretor chegou. Nesta janela de meio de ano, passou a ser visto como figura ainda mais importante.

O novo gerente, de certa forma, também compensa a designação de Alfredo Almeida para o papel exclusivo de diretor da base do Flamengo. O português deixou de atuar com Boto no profissional para ter a base como prioridade, após a demissão de Carlos Noval.

Lucas estava entre os mencionados por Boto quando a negociação de Jorge Carrascal foi concluída.

"Lucas Lima é a pessoa que me ajuda na janela de transferências com toda a parte de transformar dólares e euros em reais", disse o diretor na ocasião.