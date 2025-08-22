Topo

Esporte

Fifa define data do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

22/08/2025 17h25

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, às 13 horas (de Brasília).

"Estamos animados de realizar o mais esperado Sorteio Final da Copa do Mundo na história no coração da cultura e do entretenimento dos Estados Unidos, o Kennedy Center, em Washington. O sorteio é um grande marco da competição e seguirá com essa marcante escalada para o maior evento esportivo de todos os tempos, porque teremos muitos eventos da Fifa ao longo da América do Norte em 2026?, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

"Esperamos receber as delegações, nossos parceiros, a imprensa global e, de forma inédita, os fãs representando como 16 cidades sedes na capital dos Estados Unidos para essa ocasião", completou.

Além dos países sedes (Estados Unidos, Canadá e México), outras dez seleções já estão definidas para a Copa do Mundo: Argentina, Austrália, Brasil, Equador, Japão, Jordânia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Irã e Uzbequistão.

Ao todo, 42 das 48 equipes que participarão terão suas vagas garantidas antes do sorteio, com as últimas seis vagas sendo definidas nas repescagens em março do ano que vem.

Veja todas seleções já classificadas para a Copa de 2026

Canadá (sede)

Estados Unidos (sede)

México (sede)

Argentina

Brasil

Equador

Irã

Japão

Nova Zelândia

Uzbequistão

Jordânia

Coreia do Sul

Austrália

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Harry Kane brilha com três gols e Bayern goleia o RB Leipzig na estreia da Bundesliga

Portuguesa anuncia três saídas por empréstimo e foca no planejamento para 2026

Com hat-trick de Kane, Bayern goleia o RB Leipzig pela estreia do Alemão

Fifa define data do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

Sabalenka espera quebrar maldição das atuais campeãs no US Open

Jefté é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras no Brasileirão

Carlos Prates rebate críticas e questiona cobrança por ser "exemplo" no UFC

Shelton chega confiante ao US Open com expectativas altas para tenistas da casa

Brasileiro põe embalo de rival à prova no UFC: 'Pegou ninguém do meu nível'

Em recuperação no Corinthians, Memphis vai a campo e treina com bola; confira

São Paulo anuncia novo patrocinador e estreia espaço inédito no uniforme