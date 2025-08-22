Fifa define data do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, às 13 horas (de Brasília).

"Estamos animados de realizar o mais esperado Sorteio Final da Copa do Mundo na história no coração da cultura e do entretenimento dos Estados Unidos, o Kennedy Center, em Washington. O sorteio é um grande marco da competição e seguirá com essa marcante escalada para o maior evento esportivo de todos os tempos, porque teremos muitos eventos da Fifa ao longo da América do Norte em 2026?, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

"Esperamos receber as delegações, nossos parceiros, a imprensa global e, de forma inédita, os fãs representando como 16 cidades sedes na capital dos Estados Unidos para essa ocasião", completou.

Além dos países sedes (Estados Unidos, Canadá e México), outras dez seleções já estão definidas para a Copa do Mundo: Argentina, Austrália, Brasil, Equador, Japão, Jordânia, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Irã e Uzbequistão.

Ao todo, 42 das 48 equipes que participarão terão suas vagas garantidas antes do sorteio, com as últimas seis vagas sendo definidas nas repescagens em março do ano que vem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Veja todas seleções já classificadas para a Copa de 2026

Canadá (sede)



Estados Unidos (sede)



México (sede)



Argentina



Brasil



Equador



Irã



Japão



Nova Zelândia



Uzbequistão



Jordânia



Coreia do Sul



Austrália