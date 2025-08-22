Ex-campeão do UFC critica McGregor e questiona retorno: "Acabou para ele"

O ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e pesados e atual comentarista do UFC, Daniel Cormier, voltou a criticar publicamente Conor McGregor. Em entrevista recente ao podcast 'Club Shay Shay', o norte-americano afirmou que o irlandês estaria utilizando a imagem da organização apenas para se manter em evidência, sem real intenção de retornar ao octógono.

Fora de ação desde julho de 2021 - quando sofreu uma grave lesão na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier - McGregor voltou recentemente ao programa de testes antidoping da organização, indicando um possível retorno em 2026, em um evento planejado para acontecer na Casa Branca, em Washington (EUA). Para Cormier, no entanto, tudo não passa de uma jogada de marketing.

"Acabou para ele. Ele ganhou dinheiro demais. Vendeu aquela bebida alcoólica por quanto? 500 milhões de dólares? É demais. Ganhou 100 milhões lutando com o Floyd . Ele e o Khabib fizeram 2,5 milhões de compras de pay-per-view. Conor diz que quer lutar o tempo todo e todo mundo meio que... já se empolga. Mas é como se ele quisesse continuar relevante. Ele quer continuar nas notícias. Quer a notoriedade de ser Conor McGregor sem precisar ser o Conor McGregor", afirmou o ex-lutador.

Apesar das críticas, o comentarista reconheceu o impacto do irlandês no crescimento do UFC, destacando seu talento e capacidade de atrair o público. Considerado um verdadeiro showman, McGregor ficou conhecido por transformar coletivas de imprensa em espetáculos e gerar enorme expectativa para seus combates.

"Quando ele estava no auge, todos assistiam. Ele vendia lutas como ninguém. Era muito bom", completou Cormier.

Ânimo para a Casa Branca

Mesmo com a longa inatividade, McGregor segue nos planos da organização. O presidente do UFC, Dana White, ainda demonstra confiança no retorno do astro e o vê como peça central para o evento histórico programado para o verão de 2026, nos Estados Unidos.

Nos últimos meses, o ex-campeão tem publicado vídeos de treinos em suas redes sociais. Fato que reforça o desejo de voltar ao cage - ainda que muitos, como Cormier, duvidem que esse retorno de fato aconteça.

