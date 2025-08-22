Estêvão da assistência, e Chelsea goleia o West Ham pelo Inglês

Topo

O Chelsea goleou o West Ham por 5 a 1, nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres. Os Blues construíram o triunfo com gols de João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Trevoh Chalobah, enquanto Lucas Paquetá marcou a favor dos mandantes.

Com o resultado, o Chelsea segue com 100% de aproveitamento na competição. A equipe subiu momentaneamente para a liderança da tabela, com seis pontos. Já o West Ham amarga a lanterna, sem nenhum ponto somado.

O Chelsea volta aos gramados no dia 30 (sábado), contra o Fulham, pela terceira rodada do Inglês. A bola rola a partir das 8h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. O West Ham, por sua vez, encara o Wolverhampton, na próxima terça-feira, às 15h30. O duelo, válido pela segunda fase da Copa da Inglaterra, acontece no Molineux Stadium.

Veja como foi West Ham x Chelsea

Os mandantes abriram o placar aos cinco minutos da primeira etapa. Lucas Paquetá recebeu a bola na intermediária, avançou e soltou uma bomba de fora da área, sem chances para o goleiro.

Já aos 14, o Chelsea empatou com João Pedro. O brasileiro aproveitou desvio de Cucurella em escanteio cobrado por Pedro Neto e cabeceou para o gol.

A virada veio aos 22 minutos, com Pedro Neto. Após Lucas Paquetá ser desarmado por Chalobah, João Pedro iniciou o contra-ataque e Neto finalizou de canhota.

Antes do intervalo, aos 33, Enzo Fernández ampliou. Estêvão arrancou pela direita, invadiu a área em alta velocidade e tocou rasteiro para o meia argentino completar com tranquilidade.

No segundo tempo, aos oito minutos, o Chelsea marcou o quinto. Após escanteio, o goleiro Hermansen se atrapalhou na saída, e Moisés Caicedo bateu rápido para o gol.

Aos 13, Chalobah completou a goleada. O volante aproveitou a bola viva na pequena área após cobrança de escanteio para decretar o placar final.

