Estádio do Independiente é interditado após confusão entre torcidas na Sula

O Estádio Libertados da América, em Avellaneda, na Argentina, está oficialmente interditado. A casa do Independiente foi o palco de uma grande briga entre os torcedores da equipe mandante e da Universidad do Chile, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Assim, o Independiente não poderá receber o Platense neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida entre as equipes deve ser realizada em outro local.

O ministro de segurança de Buenos Aires explicou que a interdição do estádio aconteceu pois ainda há manchas de sangue nas arquibancadas e a perícia não foi completamente concluída.

Alejandro PAGNI / AFP

"Ontem houve um trabalho de identificação muito importante. São cerca de 20 processos judiciais. Há pessoas que precisam ser responsabilizadas porque havia uma empresa de segurança que deveria estar lá e não estava. O coordenador da CONMEBOL foi avisado três vezes que a partida tinha que ser suspensa, mas a solicitação foi recusada", completou o Ministro, em entrevista à Rádio 10.

De acordo com o jornal argentino Olé, caso ambas as equipes sejam desclassificadas da Copa Sul-Americana, o Alianza Lima avançaria diretamente para as semifinais do torneio. Além disso, não está descartada a proibição de torneios internacionais por um ano, algo que ainda está sendo avaliado.