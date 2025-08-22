Topo

Esporte

Estádio do Independiente é interditado após confusão entre torcidas na Sula

22/08/2025 12h57

O Estádio Libertados da América, em Avellaneda, na Argentina, está oficialmente interditado. A casa do Independiente foi o palco de uma grande briga entre os torcedores da equipe mandante e da Universidad do Chile, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Assim, o Independiente não poderá receber o Platense neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida entre as equipes deve ser realizada em outro local.

O ministro de segurança de Buenos Aires explicou que a interdição do estádio aconteceu pois ainda há manchas de sangue nas arquibancadas e a perícia não foi completamente concluída.

Alejandro PAGNI / AFP

"Ontem houve um trabalho de identificação muito importante. São cerca de 20 processos judiciais. Há pessoas que precisam ser responsabilizadas porque havia uma empresa de segurança que deveria estar lá e não estava. O coordenador da CONMEBOL foi avisado três vezes que a partida tinha que ser suspensa, mas a solicitação foi recusada", completou o Ministro, em entrevista à Rádio 10.

De acordo com o jornal argentino Olé, caso ambas as equipes sejam desclassificadas da Copa Sul-Americana, o Alianza Lima avançaria diretamente para as semifinais do torneio. Além disso, não está descartada a proibição de torneios internacionais por um ano, algo que ainda está sendo avaliado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Palmeiras beira R$ 45 mi em premiação e bate meta com ida às 4ªs da Liberta

Desfalcado, Corinthians trabalha bolas paradas em penúltimo treino antes de encarar o Vasco

Sem Sosa, Palmeiras se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Sport

São Paulo faz penúltimo treino para enfrentar o Atlético-MG

Carlos Miguel exalta Palmeiras e põe Corinthians no passado: 'Agora é o futuro que quero ter'

Trump anuncia Washington como sede do sorteio da Copa do Mundo

Na madruga! Saiba como assistir o UFC Xangai, liderado por Johnny Walker

Alcaraz lidera ranking dos 10 tenistas mais bem pagos de 2025; veja lista

Vasco se reapresenta e inicia preparação para pegar o Corinthians

Com duas incertezas, Santos avança em preparação para pegar o Bahia

Carlos Miguel afasta polêmica por zoeira ao Palmeiras e explica retorno ao Brasil: "Recomeço gigantesco"