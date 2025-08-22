Entenda como o Santos convenceu Vojvoda a mudar de ideia e aceitar projeto

O Santos agiu rápido no mercado da bola e já fechou com um novo treinador. Juan Pablo Vjovoda acertou com o Peixe na última quinta-feira. O argentino, que estava livre no mercado após deixar o Fortaleza, deve assinar contrato válido até o final de 2026.

As tratativas da diretoria santista com Vojvoda tiveram início na quarta-feira e foram concluídas rapidamente. O Peixe precisou convencer o técnico a desistir da ideia de assumir uma equipe apenas em 2026. O argentino, quando procurado por outros clubes, disse que só desejava voltar à ativa na próxima temporada.

O Santos, assim, conseguiu fazer o treinador mudar de ideia. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que três principais pontos foram utilizados pelo Peixe para convencer o argentino, sendo que dois fatores foram condições de trabalho prometidas pelo próprio clube.

O que afastou Jorge Sampaoli do Santos foi o pedido de reforços que fugiam da realidade do clube. Ainda assim, a diretoria entende que reforçar o time é necessário. O Peixe fará um esforço no mercado e prometeu trazer pelo menos três novos jogadores nesta janela para trazer maior profundidade ao plantel de Vojvoda.

Além disso, a diretoria santista ainda prometeu que Vojvoda teria carta branca no CT Rei Pelé. O argentino teria um ambiente blindado e autonomia o suficiente para afastar atletas do elenco, além de passe livre para tomar outras decisões que julgar necessárias.

Vojvoda ainda foi atraído pela grande dimensão e história do Santos e pela oportunidade de treinar Neymar. Tais fatores fizeram com que as tratativas se dessem mais rápido do que o esperado. O comandante, assim, foi demovido da ideia de voltar a trabalhar apenas em 2026 e decidiu dar uma chance ao projeto do clube.

Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier, demitido do comando da equipe no último domingo após a dura goleada sofrida para o Vasco, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o novo treinador desembarque na Baixada Santista já nesta sexta-feira.

A tendência, porém, é que ele ainda não comande a equipe contra o Bahia, no compromisso deste domingo. O interino Matheus Bachi deve ficar à beira do gramado. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A estreia de Vojvoda, portanto, deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (31), às 16h, também pelo Brasileirão.

O técnico argentino estava sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.

Neste período, o comandante argentino de 50 anos conquistou cinco títulos (Campeonato Cearense, em 2021, 2022 e 2023, e a Copa do Nordeste, em 2022 e 2024), além de levar o time nordestino à final da Copa Sul-Americana de 2023, perdida para a LDU. Ele também soma passagens por Newell?s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera.