Emprestado pelo Fluminense, Luan Freitas é anunciado pelo Juventude

22/08/2025 19h01

Nesta sexta-feira, o Juventude anunciou a contratação do zagueiro Luan Freitas, que pertence ao Fluminense. O jogador de 24 anos chega ao clube por empréstimo, com vínculo até o final desta temporada.

Neste ano, também emprestado pelo Tricolor das Laranjeiras, Luan atuou pelo Paysandu. No clube, disputou 32 partidas.

Já integrado ao elenco, o defensor estará à disposição do técnico Thiago Carpini para a sequência do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Juventude joga mais uma vez em casa, desta vez diante do Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada.

Revelado pelo Fluminense, Luan Freitas se transferiu para o Londrina por empréstimo em 2023. Ao final do contrato, foi cedido ao Paysandu, clube onde estava até este ano, antes de chegar à elite do futebol brasileiro.

Na competição nacional, o Juventude vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Vasco, mas ainda ocupa a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 18 pontos.

