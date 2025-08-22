Em recuperação no Corinthians, Memphis vai a campo e treina com bola; confira

Em recuperação de lesão no Corinthians, o atacante Memphis Depay mostrou evolução no tratamento. Nesta sexta-feira, o holandês foi a campo e realizou algumas atividades com bola. O registro foi feito pelo próprio jogador em seu perfil nas redes sociais, com o emoji de uma ampulheta.

Memphis se recupera de uma lesão muscular de grau dois no músculo posterior da coxa direita. No treino desta sexta-feira, o camisa 10 foi a campo acompanhado do departamento de fisioterapia, mas fez atividades separado dos demais companheiros de elenco.

O holandês voltou a dar sequência ao tratamento da contusão muscular depois de passar por um quadro de virose no início da semana. Ele ficou de repouso até a última terça-feira e foi assistido pelo departamento médico do Corinthians durante o período.

Memphis vem sendo baixa no Corinthians desde o último dia 7 de agosto, quando teve constatada a lesão muscular. O atleta sofreu a contusão no duelo contra o Palmeiras, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele tentou uma arrancada, mas logo sentiu o problema e caiu no gramado, sendo substituído ainda na primeira etapa.

(Foto: Reprodução/Instagram @memphisdepay)

O camisa 10 ainda deve perder o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, mas pode retornar a tempo da volta. As partidas estão marcadas para esta quarta-feira (27 de agosto) e para o próximo dia 11 de setembro (quinta-feira). O Corinthians encara o Athletico-PR na eliminatória.

O atacante, porém, ainda é baixa certa para o compromisso deste fim de semana, diante do Vasco. O Corinthians visita o Cruzmaltino neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como Memphis, o Corinthians também terá outros quatro desfalques para a partida contra o Vasco. São eles: o atacante Yuri Alberto e o lateral Hugo (hérnia inguinal), além dos meio-campistas José Martínez (fratura na mão) e André Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo).