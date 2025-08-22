Topo

Esporte

Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

São Paulo

22/08/2025 10h50

Em busca da sonhada e inédita medalha de ouro, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma sólida vitória no Mundial, nesta sexta-feira. Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, a equipe de José Roberto Guimarães venceu a modesta equipe da Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

As principais jogadoras da seleção foram Gabi e Júlia Bergmann, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Mas a maior pontuadora do confronto foi a oposta grega Mártha Anthoúli, responsável por 18 pontos.

Com o resultado, as brasileiras despontam no Grupo C da primeira fase. A chave tem ainda França e Porto Rico. As duas melhores seleções avançam às oitavas de final. O time nacional volta à quadra no domingo, novamente às 9h30 (de Brasília), para enfrentar as francesas.

Nesta sexta, Zé Roberto escalou a seleção para a estreia com Kisy, Júlia Kudiess, Júlia Bergmann, Diana, Gabi, Roberta e a líbero Marcele. Do outro lado da quadra, o Brasil encontrou uma adversária que não está na lista de favoritas.

O time grego não disputava o Mundial desde 2002, data da sua única participação no evento. A equipe europeia é apenas a 31ª colocada no ranking da federação internacional (o Brasil ocupa o 2º lugar). Para piorar, a Grécia não conta com sua principal jogadora, a ponteira Anthí Vasilantonáki, lesionada.

Se a vitória da seleção brasileira não surpreendeu, o que chamou a atenção foi o local da partida. Localizada num centro de eventos, a quadra foi criticada pela iluminação ruim, com direito à sombra das jogadoras. Em diversos momentos do duelo, o técnico grego, Apostolos Oikonomou, se mostrou incomodado com a "escuridão" da quadra.

A partida começou com um equilíbrio que durou pouco e logo foi superado pelo domínio brasileiro. Sob a liderança de Kisy, que voltou a ser titular nesta sexta, o Brasil mostrou versatilidade no ataque e abriu vantagem aos poucos até sacramentar uma frente de sete pontos no placar.

Embalado, o time nacional deslanchou no segundo set. Abriu 10/5 sem maior resistência e encaminhou o triunfo na parcial com facilidade. Do outro lado, a Grécia só conseguiu se soltar um pouco a partir do início do terceiro set, sob a liderança de Mártha Anthoúli, principal jogadora da equipe no Mundial.

O time grego esboçou reação na disputa dos primeiros pontos. Mas o Brasil freou rapidamente o jogo das adversárias. Com uma vantagem de oito pontos (17 a 9), voltou a deslanchar na partida e sacramentou a vitória sem dificuldades.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Presidente do Chile diz que 104 torcedores foram soltos após violência na Sul-Americana

Arnaldo: Tem cartola no Morumbi torcendo contra o São Paulo

Com Vojvoda anunciado, Santos será comandado por Bachi contra o Bahia

Brasil bate Grécia e estreia com vitória no Mundial de vôlei feminino

Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

Brasil atropela Grécia mesmo oscilando na estreia do Mundial de vôlei

Mauro Cezar: Há muita tolerância com atuações pífias do Palmeiras

Circuito de Corridas Caixa 2025 dá a largada neste domingo

Santos oficializa contratação de Juan Pablo Vojvoda até fim de 2026

Santos anuncia contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

Patrocinadora da Libertadores plantará três árvores para cada gol marcado na competição