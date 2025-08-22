Dorival 'queimou largada' com Vitinho? Comentaristas debatem

A estreia contra o Bahia na semana em que chegou ao Corinthians pode ter custado a Vitinho mais algum tempo para recuperar a forma física ideal. Na Live do Clube, Samir Carvalho e Vitor Guedes debateram o tema.
O atacante recém-chegado só deve estar pronto para jogar uma partida completa daqui a três semanas, depois dos jogos contra o Athletico Paranaense, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
Samir: Vitinho perdeu dias de recuperação por ter jogado contra o Bahia
O Dorival errou contra o Bahia. Não era para ter relacionado o Vitinho. O planejamento inicial não era para ele ir para o jogo - e isso muda com a cirurgia do Yuri Alberto. Mas, com o Yuri Alberto, eles sabiam que perderiam três dias de trabalho do Vitinho, para a recuperação, se colocassem para jogar. [...] E sem estar 100% o que o Vitinho ia acrescentar no jogo contra o Bahia.
Samir Carvalho
Vitão: Vitinho melhorou o Corinthians em estreia
Não sei mais o que falar do Corinthians sobre preparação física e contratação. [...] O Vitinho entrou no último jogo, errou dois cruzamentos e melhorou o time. O Corinthians estava tão mal que o time melhorou.
Vitor Guedes
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.