Dominância! Bruna Brasil ignora ambiente hostil e vence chinesa na luta principal do Road to UFC

22/08/2025 12h32

Na manhã desta sexta-feira (22), um evento da quarta temporada do 'Road to UFC' aqueceu os motores para o card do UFC Xangai. E na luta principal do show, o Brasil roubou a cena e estragou a festa chinesa. Escalada como protagonista, Bruna Brasil ignorou o ambiente hostil e derrotou a atleta da casa Shi Ming. Dominante, a representante da 'Fighting Nerds' saiu vitoriosa na decisão unânime dos juízes (30-27).

Escalada originalmente para competir no UFC Xangai, Bruna foi realocada para liderar o card do Road to UFC para, ao lado de Shi Ming, dar um peso maior ao evento do programa, uma espécie de versão asiática do tradicional 'The Ultimate Fighter', que busca novos talentos para o Ultimate. Com um desempenho maduro, tanto em pé quanto na luta agarrada, a peso-palha (52 kg) paranaense voltou a vencer na liga presidida por Dana White.

"Estou muito feliz por estar aqui na China. É o meu sonho, se tornou realidade. Estou em um evento do UFC na China, luta principal. Obrigado Dana White por todas as oportunidades. Amo todos vocês, amo minha equipe Fighting Nerds, o pessoal do Brasil. Sou a rainha dos 'Fighting Nerds. Se não me conheciam, agora me conhecem", declarou Bruna, ainda no octógono, logo após derrotar Shi Ming.

A luta

Atleta da casa, Ming começou o duelo caminhando para frente e apostando nos chutes laterais. Em resposta, Bruna conectou um chute forte na coxa da rival. Apostando nos contragolpes singulares, a brasileira acertou um belo 'overhand' de direita que desequilibrou a chinesa. Atenta ao perigo, Shi encurtou a distância, grampeou e colocou a atleta da 'Fighting Nerds' de costas para a grade. No 'clinch', Ming conseguiu conter o ímpeto de Bruna, que posteriormente conseguiu se desvencilhar da pegada. Uma vez no centro do cage, a paranaense desferiu um chute rodado plástico na linha de cintura da adversária, mas viu a chinesa novamente grudar e travar o duelo contra a grade até o fim do assalto.

Na volta para o segundo round, Bruna voltou com um bom 'timing', esquivando dos chutes e conectando boas sequências de boxe, balançando Ming. A chinesa, por sua vez, apostou no volume de ataques, mas sem tanta efetividade. Em seguida, a chinesa mergulhou nas pernas da brasileira e, após insistir, conseguiu derrubar a adversária com um 'double leg'. 'The Special One' conseguiu rapidamente se levantar. Estratégica, Shi novamente pressionou a atleta da 'Fighting Nerd' contra a grade, ampliando seu tempo de domínio. Nos segundos finais da parcial, Ming partiu para cima com tudo e acabou golpeada com um cruzado de Bruna.

No terceiro e último round, Bruna iniciou conectando dois cruzados de esquerda quando Shi tentou se aproximar. Em seguida, a brasileira surpreendeu ao segurar um chute da chinesa e buscar a luta agarrada. Ao tentar buscar as costas, entretanto, a 'Nerd' acabou perdendo a posição de vantagem no clinch e, novamente, ficou com as costas contra a grade. Com uma joelhada na linha de cintura, Brasil se livrou da pegada e levou o duelo para o centro do octógono. Desgastada, Ming evitou a trocação e, mais uma vez, mergulhou nas pernas da adversária. Atenta, Bruna conseguiu aplicar uma bela queda no minuto final, chegando na montada. Por cima, a paranaense castigou a oponente no 'ground and pound'.

Confira abaixo todos os resultados do card do Road to UFC: 

Bruna Brasil venceu Shi Ming via decisão unânime

Nyamjargal Tumendemberel venceu Terrance Saeteurn via finalização no primeiro round

Keiichiro Nakamura venceu Kaiwen via decisão unânime

SangWook Kim venceu Ren Yawei via finalização no segundo round

Sulangrangbo venceu Sim Kai Xiong via decisão unânime

Dom Mar Fan venceu JaeHyun Park via decisão unânime

Namsrai Batbayar venceu Agulali via finalização no primeiro round

Sebastian Szalay venceu ChangMin Yoon via nocaute técnico no primeiro round

Lawrence Lui venceu Ngheim Van Y via nocaute no segundo round 

Aaron Tau venceu Yin Shuai via decisão unânime

Kitt Campbell venceu YunSeong Jang via decisão dividida

 

