Diante do Atlético-MG, São Paulo pode superar sequência invicta de Zubeldía no início do Brasileiro

22/08/2025 07h00

O São Paulo recebe o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Invicto há sete rodadas, o Tricolor pode superar a sequência sem derrotas no início da competição sob o comando de Luis Zubeldía.

Nos últimos sete jogos, a equipe do técnico Hernán Crespo tem cinco vitórias e dois empates no Brasileirão, com um aproveitamento de 80,95%.

Nesse período, o São Paulo bateu o Corinthians (2 a 0), o Juventude (1 a 0), o Fluminense (3 a 1), o Internacional (2 a 1) e o Vitória (2 a 0). Além disso, empatou com o Red Bull Bragantino (2 a 2) e o Sport (2 a 2).

Com a sequência de invencibilidade, o São Paulo pulou da 15ª para a 7ª posição, com 29 pontos conquistados.

Ainda nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ficou invicto nas sete primeiras rodadas, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. No entanto, foram seis empates e apenas uma vitória no período, com 42,86% de aproveitamento.

A equipe empatou com o Sport (0 a 0), o Atlético-MG (0 a 0), o Cruzeiro (1 a 1), o Botafogo (2 a 2), o Ceará (1 a 1) e o Fortaleza (0 a 0). A única vitória veio sobre o Santos (2 a 1).

Ao final da sequência, o São Paulo ocupava a 11ª posição, com nove pontos somados.

São Paulo x Atlético-MG

Com isso, uma vitória sobre o Atlético-MG neste domingo, seria a maior sequência invicta do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Galo vive um momento ruim na competição e tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

A equipe do técnico Cuca ocupa a 11ª posição, com 24 pontos.

