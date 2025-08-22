Destaque em goleada, Estêvão quebra recorde no Chelsea pelo Campeonato Inglês

Nesta sexta-feira, Estêvão se tornou o jogador mais jovem a dar uma assistência pelo Chelsea no Campeonato Inglês. Aos 18 anos e 120 dias, o ex-Palmeiras bateu o recorde durante a goleada por 5 a 1 contra o West Ham, válida pela segunda rodada da competição nacional.

Titular pela primeira vez no clube inglês, o brasileiro contribuiu com uma assistência para o terceiro gol do jogo, marcado por Enzo Fernández. Após jogada individual pela direita, invadiu a área e rolou rasteiro para o meia argentino completar com tranquilidade.

Devido à boa atuação, Estêvão foi premiado pela Premier League como o melhor jogador da partida.

An impressive first start for Chelsea from Estevao, and he is into the club's history books ? pic.twitter.com/3heC9ypNRh ? Premier League (@premierleague) August 22, 2025

Este foi apenas o segundo jogo oficial de Estêvão no Chelsea. Sua estreia aconteceu no último domingo, no empate sem gols diante do Crystal Palace. Na ocasião, o jovem atacante substituiu Gittens aos oito minutos da etapa complementar.

O Chelsea volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Fulham, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para acontecer às 8h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.