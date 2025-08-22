Desfalcado, Corinthians trabalha bolas paradas em penúltimo treino antes de encarar o Vasco

O Corinthians avançou na preparação para a partida contra o Vasco, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, desfalcado de quatro titulares, o elenco alvinegro fez sua quinta sessão de treinos visando o confronto.

No CT Dr. Joaquim Grava, a equipe corintiana iniciou o dia com uma ativação na academia. Após o aquecimento no campo, o elenco foi dividido em setores para a realização de trabalhos técnicos. Na sequência, o técnico Dorival Júnior comandou um exercício tático de movimentação ofensiva e construção. O treinador ainda trabalhou jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Para esta partida, o Timão conta com uma extensa lista de desfalques. Yuri Alberto e Hugo (hérnia inguinal), Memphis Depay (lesão muscular na coxa), Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirugia na mão) serão baixas certas para o confronto.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior poderá contar com os retornos do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero. O trio cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição. Apesar disso, a tendência é que nenhum deles comece como titular.

Com isso, o meio-campo alvinegro certamente terá mudanças. Charles, Maycon, Bidon e Ryan estão na disputa por uma vaga no setor, além dos jovens Luiz Gustavo Bahia e André Luiz.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero ou Talles Magno).

Neste sábado, novamente pela manhã, o Corinthians fará a última sessão de treino para ajustar os últimos detalhes para o duelo contra o Vasco. O jogo está agendado para este domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

O Corinthians passa por um momento delicado e está ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro paulista não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, primeiro time no Z4.