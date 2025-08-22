Topo

Esporte

PSG supera pênalti perdido por Dembélé e vence Angers pelo Francês

Fabián Ruíz comemora gol marcado pelo PSG contra o Angers no Campeonato Francês - FRANCK FIFE/AFP
Fabián Ruíz comemora gol marcado pelo PSG contra o Angers no Campeonato Francês Imagem: FRANCK FIFE/AFP

22/08/2025 17h54

O PSG venceu o Angers por 1 a 0, hoje, no Parque dos Príncipes, pelo jogo que abre a segunda rodada do Campeonato Francês. Dembelé perdeu um pênalti na metade do primeiro tempo, mas Fabián Ruiz foi às redes e deu a vitória aos parisienses.

Com a vitória, o PSG dorme na liderança do torneio, com seis pontos e 100% de aproveitamento até agora. Já o Angers fica com a oitava posição, com três pontos.

Relacionadas

Estêvão, Paquetá e João Pedro brilham em jogo maluco à espera de convocação

Libertadores: veja datas, horários e transmissões dos jogos das quartas

Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes na seleção

Ambas as equipes têm seus próximos jogos pelo Francês. O PSG visita o Toulouse no sábado, no Stadium de Toulouse, às 16h05 (de Brasília). O Angers, por sua vez, recebe o Rennes no domingo, dia 31, no Stade Raymond Kopa, às 10h.

Como foi o jogo

O árbitro apitou pênalti para o PSG aos 27 minutos de jogo. João Neves teve o seu pé pisado pelo volante Courcoul dentro da área, e Dembelé foi para a cobrança. O francês, no entanto, isolou a batida.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Doué cruzou na área, e Belkleba interceptou. Na sobra, Fabián Ruiz finalizou de primeira para marcar o único gol do jogo, sem chances para o goleiro Koffi.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Técnico do Chelsea critica Estêvão por erro em gol, mas diz: 'Impressionou'

Emprestado pelo Fluminense, Luan Freitas é anunciado pelo Juventude

Meia do Cruzeiro é punido pelo STJD por jogada violenta contra atleta do Vitória

Real Betis bate o Alavés e dorme na liderança do Espanhol

Dorival 'queimou largada' com Vitinho? Comentaristas debatem

Com Fluminense e Atlético-MG, Conmebol define tabela detalhada das quartas da Sul-Americana

Surfe: Após 15 anos, WSL retorna a Imbituba com etapa na Praia da Vila

Rival de Johnny Walker no UFC Xangai questiona motivação de Alex Poatan: "Muito rico"

São Paulo anuncia renovação com Pablo Maia até 2029

Conmebol define detalhes das quartas da Libertadores; veja quando jogam Palmeiras e São Paulo

Aliado de Augusto Melo se candidata à vice-presidência do CD do Corinthians