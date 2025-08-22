PSG supera pênalti perdido por Dembélé e vence Angers pelo Francês

O PSG venceu o Angers por 1 a 0, hoje, no Parque dos Príncipes, pelo jogo que abre a segunda rodada do Campeonato Francês. Dembelé perdeu um pênalti na metade do primeiro tempo, mas Fabián Ruiz foi às redes e deu a vitória aos parisienses.

Com a vitória, o PSG dorme na liderança do torneio, com seis pontos e 100% de aproveitamento até agora. Já o Angers fica com a oitava posição, com três pontos.

Ambas as equipes têm seus próximos jogos pelo Francês. O PSG visita o Toulouse no sábado, no Stadium de Toulouse, às 16h05 (de Brasília). O Angers, por sua vez, recebe o Rennes no domingo, dia 31, no Stade Raymond Kopa, às 10h.

Como foi o jogo

O árbitro apitou pênalti para o PSG aos 27 minutos de jogo. João Neves teve o seu pé pisado pelo volante Courcoul dentro da área, e Dembelé foi para a cobrança. O francês, no entanto, isolou a batida.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Doué cruzou na área, e Belkleba interceptou. Na sobra, Fabián Ruiz finalizou de primeira para marcar o único gol do jogo, sem chances para o goleiro Koffi.