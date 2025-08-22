Topo

Cuca revela "bronca" aos jogadores no intervalo e analisa classificação do Atlético-MG

22/08/2025 08h43

Após uma vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, sobre o Godoy Cruz, na Argentina, o Atlético-MG conquistou sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar do triunfo fora de casa, o técnico Cuca revelou que foi necessária uma "bronca" nos jogadores durante o intervalo para que eles voltassem ligados na partida.

"Primeiro tempo foi um jogo muito mais difícil para nós. O nosso adversário jogou mais no campo de ataque. Nós não conseguimos contra-atacar, não conseguimos criar grandes chances no primeiro tempo. Até defendemos bem, mas não criamos nada. No intervalo eles foram cobrados, foi falado que a gente precisava jogar mais, porque era muito perigoso acabar tomando um gol", disse Cuca.

Galo melhor no segundo tempo

Na visão de Cuca, o Atlético-MG foi melhor que o Godoy Cruz no segundo tempo. Para ele, o Galo teve as melhores chances e poderia ter definido o jogo antes.

"Jogamos melhor no segundo tempo. Nós controlamos o adversário, tiramos as jogadas mais perigosas deles. Eles criaram bem pouco em função da diminuição do espaço que tivemos. Fizemos o gol e tivemos mais oportunidades, mas erramos no passe final. A gente poderia ter criado situações melhores e ter definido o jogo", falou o treinador.

Pedro Souza / Atlético

Nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG enfrentará o Bolívar-BOL, que eliminou o Cienciano nas oitavas de final. Por jogar a competição desde o início, o Galo decidirá o confronto em casa.

Agora, o Atlético-MG de Cuca foca no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o clube mineiro enfrentará o São Paulo, no Morumbis, às 20h30 (de Brasília).

