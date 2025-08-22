Topo

Cruzeiro x Internacional pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

22/08/2025 20h00

O Cruzeiro terá pela frente o Internacional, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). 

Onde assistir Cruzeiro x Internacional ao vivo?

O jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como o Cruzeiro chega ao confronto

Na terceira posição do Brasileiro com 38 pontos, o Cruzeiro não vive o seu melhor momento na competição. São cinco pontos somados de 15 possíveis nas últimas cinco partidas. Na última rodada, ficaram no empate com o Mirassol por 1 a 1.

Como o Internacional chega ao confronto

O Internacional chega de uma sequência de três derrotas para o Flamengo, incluindo uma eliminação na Libertadores para os cariocas. No Brasileiro, os gaúchos ocupam a 12 colocação, com 24 pontos.

Histórico de confronto entre Cruzeiro x Internacional

São 88 jogos entre as equipes na história, com 33 triunfos para o Internacional e 29 para o Cruzeiro. Os outros 26 duelos terminaram em empate.

Estatísticas

Cruzeiro na temporada

  • 18 vitórias, 12 empates e 10 derrotas

  • 57 gols marcados (média de 1,43 gols por jogo)

  • 32 gols sofridos

  • Artilheiro: Kaio Jorge, com 16 gols

Internacional na temporada

  • 20 vitórias, 12 empates e 11 derrotas

  • 64 gols marcados (média de 1,49 gols por jogo)

  • 46 gols sofridos

  • Artilheiro: Alan Patrick, com 14 gols

Prováveis escalações

Provável escalação Cruzeiro

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Técnico: Leonardo Jardim

Provável escalação Internacional

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Borré

Técnico: Roger Machado

Arbitragem de Cruzeiro x Internacional

Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Rodrigo Figueiredo e Daniel Paulo Ziolli como assistentes. Gilberto Rodrigues Castro será o VAR do confronto.

Ingressos para Cruzeiro x Internacional

Preços dos ingressos 

Setor Amarelo (Superior e Inferior)

Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Setor Laranja (Inferior)

Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Setor Vermelho (Superior)

Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Setor Vermelho (Inferior)

Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00

Setor Roxo (Inferior)

Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00

Camarote Vermelho

Preço único: R$ 400,00

Onde comprar

As compras devem ser realizadas pelo site socio.cruzeiro.

Próximo jogo do Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro | Copa do Brasil 

Data e horário: 27/08 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV

Onde assistir: Amazon Prime

Próximo jogo do Internacional

Internacional x Fortaleza | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 31/08 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio

Onde assistir: Premiere e SporTV

Ficha técnica 

Jogo: Cruzeiro x Internacional

Horário: 20h30 (de Brasília)

Campeonato: Brasileirão

Local: Mineirão

Onde Assistir: Amazon Prime

