Cruzeiro x Internacional pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Cruzeiro terá pela frente o Internacional, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
Onde assistir Cruzeiro x Internacional ao vivo?
O jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.
Como o Cruzeiro chega ao confronto
Na terceira posição do Brasileiro com 38 pontos, o Cruzeiro não vive o seu melhor momento na competição. São cinco pontos somados de 15 possíveis nas últimas cinco partidas. Na última rodada, ficaram no empate com o Mirassol por 1 a 1.
Como o Internacional chega ao confronto
O Internacional chega de uma sequência de três derrotas para o Flamengo, incluindo uma eliminação na Libertadores para os cariocas. No Brasileiro, os gaúchos ocupam a 12 colocação, com 24 pontos.
Histórico de confronto entre Cruzeiro x Internacional
São 88 jogos entre as equipes na história, com 33 triunfos para o Internacional e 29 para o Cruzeiro. Os outros 26 duelos terminaram em empate.
Estatísticas
Cruzeiro na temporada
- 18 vitórias, 12 empates e 10 derrotas
- 57 gols marcados (média de 1,43 gols por jogo)
- 32 gols sofridos
- Artilheiro: Kaio Jorge, com 16 gols
Internacional na temporada
- 20 vitórias, 12 empates e 11 derrotas
- 64 gols marcados (média de 1,49 gols por jogo)
- 46 gols sofridos
- Artilheiro: Alan Patrick, com 14 gols
Prováveis escalações
Provável escalação Cruzeiro
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.
Técnico: Leonardo Jardim
Provável escalação Internacional
Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Borré
Técnico: Roger Machado
Arbitragem de Cruzeiro x Internacional
Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Rodrigo Figueiredo e Daniel Paulo Ziolli como assistentes. Gilberto Rodrigues Castro será o VAR do confronto.
Ingressos para Cruzeiro x Internacional
Preços dos ingressos
Setor Amarelo (Superior e Inferior)
Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00
Setor Laranja (Inferior)
Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00
Setor Vermelho (Superior)
Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00
Setor Vermelho (Inferior)
Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00
Setor Roxo (Inferior)
Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00
Camarote Vermelho
Preço único: R$ 400,00
Onde comprar
As compras devem ser realizadas pelo site socio.cruzeiro.
Próximo jogo do Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro | Copa do Brasil
Data e horário: 27/08 (quarta-feira) | 19h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV
Onde assistir: Amazon Prime
Próximo jogo do Internacional
Internacional x Fortaleza | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 31/08 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio
Onde assistir: Premiere e SporTV
Ficha técnica
Jogo: Cruzeiro x Internacional
Horário: 20h30 (de Brasília)
Campeonato: Brasileirão
Local: Mineirão
Onde Assistir: Amazon Prime