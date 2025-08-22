Topo

Esporte

Cruzeiro anuncia contratação do atacante colombiano Luis Sinisterra

22/08/2025 09h38

Tem atacante novo no Cruzeiro. Nesta sexta-feira, a Raposa anunciou a contratação do colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, que estava atuando no Bournemouth, da Inglaterra. O jogador e o Cabuloso firmaram um contrato de empréstimo, válido até o fim de junho de 2026.

Sinisterra é a primeira contratação do Cruzeiro nesta janela de transferências. O perfil de jogo do colombiano era o mais desejado por Leonardo Jardim: um ponta com velocidade e drible. Ele possui contrato com o Bournemouth até 2028.

Muito feliz

Ao desembarcar em Minas, Sinisterra se mostrou muito feliz como o novo desafio. Ele também afirmou que deseja estar pronto o mais rápido possível.

"Estou muito contente de estar aqui, em uma grande equipe como o Cruzeiro. Muita gratidão à torcida pelo recebimento, vamos ter muitas alegrias. Me sinto bem, vinha treinando com minha equipe, obviamente falta um pouco de ritmo, mas vou estar pronto o mais rápido possível", disse Sinisterra em sua chegada a Belo Horizonte.

Foto: Divulgação / Cruzeiro

Para que esteja apto a jogar pelo Cruzeiro, Sinisterra estar inscrito até o dia 2 de setembro no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, data final da janela de transferências.

Com 26 anos, Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia. Depois, em 2018, o atacante foi vendido ao Feyenoord, da Holanda. Por lá, o atleta viveu o melhor momento da carreira e chegou à seleção colombiana. Na última temporada pelo Bournemouth, o colombiano disputou 14 partidas, com um gol marcado e uma assistência.

