Cruzeiro anuncia a contratação por empréstimo do atacante Sinisterra até junho de 2026

22/08/2025 11h40

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante colombiano Luís Sinisterra. O jogador de 26 anos chega emprestado do Bournemouth, da Inglaterra, e assinou vínculo até junho de 2026. O time mineiro acertou ainda a opção de compra do atleta ao fim do período.

Revelado pelo Once Caldas, ele passou pelo futebol holandês e vestiu a camisa do Feyenoord. As boas atuações na Europa o levaram à seleção de seu país. Depois disso, o atleta se transferiu para o Leeds United, da Inglaterra, e depois foi adquirido pelo Bournemouth.

Nas redes sociais do clube cruzeirense, o colombiano aparece já com a camisa do time azul sob a inscrição "Fechado com o Cruzeiro. Contratado". Assim, Sinisterra figura como o primeiro reforço da equipe nesta janela de transferências.

A chegada do novo contratado foi um pedido do técnico português Leonardo Jardim para reforçar o setor ofensivo. O atacante chegou a Belo Horizonte há dois dias, realizou os exames médicos e fez testes complementares, já que havia apenas iniciado as avaliações físicas ainda na Inglaterra.

Sinisterra vai usar a camisa 17, é destro, e atua principalmente pelo lado esquerdo. O jogador briga por uma vaga no ataque para atuar ao lado do centroavante Kaio Jorge, principal nome do time mineiro, e artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 14 gols.

