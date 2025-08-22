Criciúma vence duelo direto diante do Novorizontino e entra no G-4 da Série B

O Criciúma está de volta ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, em um dos jogos que abriram a 23ª rodada, venceu um duelo direto contra o Novorizontino, por 2 a 0, em casa, no Estádio Heriberto Hulse, e ultrapassou o adversário na tabela, assumindo a quarta colocação. Nicolas e Borasi, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Criciúma pulou para a quarta colocação, agora com 36 pontos, ultrapassando o próprio Novorizontino, que ficou para trás, em quinto, com a mesma pontuação, mas atrás nos critérios de desempate. O Remo, que ainda joga na rodada e tem 34, é o único que pode ultrapassar o time catarinense.

O duelo começou bastante movimentado, com os dois times buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar do Criciúma ter crescido aos poucos, as chances claras foram raras para os dois lados. O maior destaque ficou para os ânimos exaltados entre os jogadores, por conta de uma forte dividida no meio-campo.

Mas, nos minutos finais, o Criciúma ficou muito perto de sair na frente do Novorizontino. Aos 42 minutos, Diego Gonçalves arriscou da intermediária e obrigou Airton a fazer grande defesa. Por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.

No segundo tempo, tudo mudou e o Criciúma conseguiu sair com a vitória. Depois de muita insistência, aos 17 minutos, abriu o placar com Nicolas. Após uma cobrança de falta na área, a bola voltou para Marcinho, que chutou firme. No meio do caminho a bola encontrou os pés de Nicolas, que só escorou para o fundo da rede.

O gol deu ânimo aos donos da casa, que ampliaram aos 33 minutos. Jean Carlos encontrou Borasi, que invadiu a área, deixou o goleiro e um zagueiro para trás com um bonito drible, e mandou para o gol. O Novorizontino tentou responder, mas o duelo terminou mesmo com a vitória do Criciúma por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Criciúma encara o Remo, fora de casa, no estádio Mangueirão, às 21h35. Já no sábado (dia 30), o Novorizontino visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 NOVORIZONTINO

CRICIÚMA - Alisson; Marcinho (Léo Alaba/Léo Maná), Rodrigo, Marcelo Benevenuto e Luciano Castán e Felipinho; Leo Naldi, Gui Lobo (Fellipe Mateus) e Jhonata Robert (Jean Carlos); Diego Gonçalves (Borasi) e Nicolas (Thales). Técnico: Eduardo Baptista.

NOVORIZONTINO - Airton; Raí Ramos (Rodrigo Soares), Rafael Donato, Patrick (Matheus Frizzo) e Mayk (Léo Tocantins); Jean Irmer, Fábio Matheus e Rômulo (Nathan Fogaça); Caio Dantas (Lucca) e Waguininho (Óscar Ruiz). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Nicolas, aos 17 e Borasi, aos 33 minutos, do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Felipinho, Jean Carlos e Luciano Castán (Criciúma) e Fábio Matheus, Patrick, Rafael Donato e Waguininho (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO - Fábio Matheus (Novorizontino).

ÁRBITRO - Leo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 232.150, 00.

PÚBLICO - 11.529 total.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).