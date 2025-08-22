CRB x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Athletico-PR e CRB têm um duelo marcado para este sábado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h30 (de Brasília).

Onde assistir CRB x Athletico-PR ao vivo?

O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o CRB chega ao confronto

Com duas vitórias nos últimos dois jogos pela Série B, o CRB busca emplacar uma sequência positiva em sua casa. Os alagoanos ocupam a 10ª posição do campeonato, com 31 pontos.

Como o Athletico-PR chega ao confronto

Apesar da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR não vive um bom momento na Série B. Pela competição, os paranaenses não vencem há nove partidas e estão na 13ª colocação, com 27 pontos.

Histórico de confronto entre CRB x Athletico-PR

As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história, com três vitórias do Athletico-PR e duas do CRB, além de um empate.

Amanhã, em Maceió. VAMOS, FURACÃO! CRB ? Athletico

Brasileiro Série B: 23ª rodada

? 23/08 (sáb), às 20h30

?? Estádio Rei Pelé ? Disney+

?? https://t.co/N2pKsb23SM pic.twitter.com/qCuOGKnoeI ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 22, 2025

Estatísticas

CRB na temporada

17 vitórias, 14 empates e 13 derrotas

63 gols marcados (média de 1,43 gols por jogo)

44 gols sofridos

Artilheiros: Anselmo e Gegê, com 8 gols cada

Athletico-PR na temporada

18 vitórias, 13 empates e 12 derrotas

59 gols marcados (média de 1,37 gols por jogo)

48 gols sofridos

Artilheiros: Luiz Fernando, com 11 gols

Prováveis escalações

Provável escalação CRB

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão, Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher, Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael

Técnico: Eduardo Barroca

Provável escalação Athletico-PR

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias, Esquivel; Riquelme, Patrick, Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem de CRB x Athletico-PR

Wagner do Nascimento será o árbitro da partida, com Luiz Cláudio e Daniel de Oliveira Alves como auxiliares. Adriano de Assis Miranda comandará o VAR.

??? NADA DE NOVO! Mais de 5 mil regatianos já garantiram presença na batalha contra o Athletico-PR. Vamos juntos, fazer o Rei Pelé vai virar um caldeirão! ??? ?? Corre e garante o teu lugar! VALORES: ??Ingresso social: R$2

?Baixa: R$15

??Alta GA: R$25

?Alta Curva: R$25... pic.twitter.com/OVC9W94Mzd ? CRB (@CRBoficial) August 22, 2025

Ingressos para CRB x Athletico-PR

Preços dos ingressos

Ingresso social: R$2

Baixa: R$15

Alta GA: R$25

Alta Curva: R$25

Cadeiras: R$150

Onde comprar

Os ingressos podem ser comprados pelo site da Arena Pass.

Próximo jogo do CRB

CRB x Paysandu | Série B do Campeonato Brasileiro



Data e horário: 30/08 (sábado) | 16h (de Brasília)



Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL



Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV, SportyNet

Próximo jogo do Athletico-PR

Athletico-PR x Corinthians | Copa do Brasil



Data e horário: 27/08 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)



Local: Arena da Baixada, Curitiba-PR



Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere, SporTV

Ficha técnica

Jogo: CRB x Athletico-PR



Horário: 21h30 (de Brasília)



Campeonato: Série B do Brasileirão



Local: Estádio Rei Pelé



Onde Assistir: ESPN e Disney+