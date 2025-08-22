CRB x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Athletico-PR e CRB têm um duelo marcado para este sábado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h30 (de Brasília).
Onde assistir CRB x Athletico-PR ao vivo?
O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Como o CRB chega ao confronto
Com duas vitórias nos últimos dois jogos pela Série B, o CRB busca emplacar uma sequência positiva em sua casa. Os alagoanos ocupam a 10ª posição do campeonato, com 31 pontos.
Como o Athletico-PR chega ao confronto
Apesar da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR não vive um bom momento na Série B. Pela competição, os paranaenses não vencem há nove partidas e estão na 13ª colocação, com 27 pontos.
Histórico de confronto entre CRB x Athletico-PR
As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história, com três vitórias do Athletico-PR e duas do CRB, além de um empate.
Estatísticas
CRB na temporada
- 17 vitórias, 14 empates e 13 derrotas
- 63 gols marcados (média de 1,43 gols por jogo)
- 44 gols sofridos
- Artilheiros: Anselmo e Gegê, com 8 gols cada
Athletico-PR na temporada
- 18 vitórias, 13 empates e 12 derrotas
- 59 gols marcados (média de 1,37 gols por jogo)
- 48 gols sofridos
- Artilheiros: Luiz Fernando, com 11 gols
Prováveis escalações
Provável escalação CRB
CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão, Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher, Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael
Técnico: Eduardo Barroca
Provável escalação Athletico-PR
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias, Esquivel; Riquelme, Patrick, Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros
Técnico: Odair Hellmann
Arbitragem de CRB x Athletico-PR
Wagner do Nascimento será o árbitro da partida, com Luiz Cláudio e Daniel de Oliveira Alves como auxiliares. Adriano de Assis Miranda comandará o VAR.
Ingressos para CRB x Athletico-PR
Preços dos ingressos
- Ingresso social: R$2
- Baixa: R$15
- Alta GA: R$25
- Alta Curva: R$25
- Cadeiras: R$150
Onde comprar
Os ingressos podem ser comprados pelo site da Arena Pass.
Próximo jogo do CRB
CRB x Paysandu | Série B do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 30/08 (sábado) | 16h (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL
Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV, SportyNet
Próximo jogo do Athletico-PR
Athletico-PR x Corinthians | Copa do Brasil
Data e horário: 27/08 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba-PR
Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere, SporTV
Ficha técnica
Jogo: CRB x Athletico-PR
Horário: 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Série B do Brasileirão
Local: Estádio Rei Pelé
Onde Assistir: ESPN e Disney+