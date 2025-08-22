Topo

Esporte

CRB x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

22/08/2025 20h00

Athletico-PR e CRB têm um duelo marcado para este sábado, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h30 (de Brasília).

Onde assistir CRB x Athletico-PR ao vivo?

O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como o CRB chega ao confronto

Com duas vitórias nos últimos dois jogos pela Série B, o CRB busca emplacar uma sequência positiva em sua casa. Os alagoanos ocupam a 10ª posição do campeonato, com 31 pontos.

Como o Athletico-PR chega ao confronto

Apesar da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico-PR não vive um bom momento na Série B. Pela competição, os paranaenses não vencem há nove partidas e estão na 13ª colocação, com 27 pontos.

Histórico de confronto entre CRB x Athletico-PR

As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes na história, com três vitórias do Athletico-PR e duas do CRB, além de um empate.

Estatísticas

CRB na temporada

  • 17 vitórias, 14 empates e 13 derrotas

  • 63 gols marcados (média de 1,43 gols por jogo)

  • 44 gols sofridos

  • Artilheiros: Anselmo e Gegê, com 8 gols cada

Athletico-PR na temporada

  • 18 vitórias, 13 empates e 12 derrotas

  • 59 gols marcados (média de 1,37 gols por jogo)

  • 48 gols sofridos

  • Artilheiros: Luiz Fernando, com 11 gols

Prováveis escalações

Provável escalação CRB

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão, Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher, Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael

Técnico: Eduardo Barroca

Provável escalação Athletico-PR

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias, Esquivel; Riquelme, Patrick, Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros

Técnico: Odair Hellmann

Arbitragem de CRB x Athletico-PR

Wagner do Nascimento será o árbitro da partida, com Luiz Cláudio e Daniel de Oliveira Alves como auxiliares. Adriano de Assis Miranda comandará o VAR.

Ingressos para CRB x Athletico-PR

Preços dos ingressos 

  • Ingresso social: R$2

  • Baixa: R$15

  • Alta GA: R$25

  • Alta Curva: R$25

  • Cadeiras: R$150

Onde comprar

Os ingressos podem ser comprados pelo site da Arena Pass.

Próximo jogo do CRB

CRB x Paysandu | Série B do Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 30/08 (sábado) | 16h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV, SportyNet

Próximo jogo do Athletico-PR

Athletico-PR x Corinthians | Copa do Brasil 

Data e horário: 27/08 (quarta-feira) | 21h30 (de Brasília) 

Local: Arena da Baixada, Curitiba-PR

Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere, SporTV

Ficha técnica 

Jogo: CRB x Athletico-PR

Horário: 21h30 (de Brasília)

Campeonato: Série B do Brasileirão

Local: Estádio Rei Pelé

Onde Assistir: ESPN e Disney+

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Bahia acerta com atacante que jogou o Mundial e busca estrangeiro para zaga

Bragantino x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Al-Nassr x Al-Ahli: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Supercopa Saudita

Grêmio x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Cruzeiro x Internacional pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CRB x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Coritiba x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Paul Tergat é homenageado e entra para o Hall da Fama da São Silvestre no ano da 100ª edição

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

Destaque em goleada, Estêvão quebra recorde no Chelsea pelo Campeonato Inglês

São Paulo anuncia a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029