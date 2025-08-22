Coritiba x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Coritiba e Remo entram em campo neste sábado, 23 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O duelo é pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Coritiba x Remo ao vivo?
TV: RedeTV (tv aberta), ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).
Streaming: Desimpedidos (youtube, grátis) e Disney+ (pago).
Como o Coritiba chega ao confronto?
A equipe de Mozart vive grande fase na atual temporada. Líder da Série B, o Coritiba não perde há cinco jogos.
No período, são duas vitórias e três empates.
Como o Remo chega ao confronto?
Por sua vez, o Remo sonha com a entrada no G4. Caso vença, a equipe pode ultrapassar o Novorizontino e entrar na zona de acesso à Primeira Divisão.
Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.
Histórico de confrontos
Raul Martins / Remo
O confronto aconteceu 15 vezes na história e conta com ampla dominância paranaense. São dez vitórias do Coxa, quatro empates e apenas um triunfo do Remo. Os dados são do Ogol.
Veja o resumo dos últimos jogos:
- 21/04/2025: Remo 1 x 0 Coritiba (Série B)
- 04/10/2021: Remo 0 x 0 Coritiba (Série B)
- 02/07/2021: Coritiba 2 x 1 Remo (Série B)
Próximo jogo do Coritiba
Operário-PR x Coritiba | Série B
Data e horário: 29/08 (sexta-feira) | 19h
Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)
Onde assistir: não divulgado.
Próximo jogo do Remo
Remo x Criciúma | Série B
Data e horário: 28/08 (quinta-feira) | 21h35
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Onde assistir: não divulgado.
FICHA TÉCNICA
Coritiba x Remo
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data: 23 de agosto de 2025 (Sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
CORITIBA: Morisco; Zeca (Tiago Cóser), Maicon, Jacy e João Almeida; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Clayson
Técnico: Mozart
REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Janderson, Davó e Nicolás Ferreira
Técnico: António Oliveira.