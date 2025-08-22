Topo

Coritiba x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

22/08/2025 20h00

Coritiba e Remo entram em campo neste sábado, 23 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O duelo é pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Coritiba x Remo ao vivo?

TV: RedeTV (tv aberta), ESPN (tv fechada) e SportyNet (tv fechada).

Streaming: Desimpedidos (youtube, grátis) e Disney+ (pago).

Como o Coritiba chega ao confronto?

A equipe de Mozart vive grande fase na atual temporada. Líder da Série B, o Coritiba não perde há cinco jogos.

No período, são duas vitórias e três empates.

Como o Remo chega ao confronto?

Por sua vez, o Remo sonha com a entrada no G4. Caso vença, a equipe pode ultrapassar o Novorizontino e entrar na zona de acesso à Primeira Divisão.

Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Histórico de confrontos

coritiba

Raul Martins / Remo

O confronto aconteceu 15 vezes na história e conta com ampla dominância paranaense. São dez vitórias do Coxa, quatro empates e apenas um triunfo do Remo. Os dados são do Ogol.

Veja o resumo dos últimos jogos:

  • 21/04/2025: Remo 1 x 0 Coritiba (Série B)

  • 04/10/2021: Remo 0 x 0 Coritiba (Série B)

  • 02/07/2021: Coritiba 2 x 1 Remo (Série B)

Próximo jogo do Coritiba

Operário-PR x Coritiba | Série B

Data e horário: 29/08 (sexta-feira) | 19h

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Onde assistir: não divulgado.

Próximo jogo do Remo

Remo x Criciúma | Série B

Data e horário: 28/08 (quinta-feira) | 21h35

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Onde assistir: não divulgado.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Remo

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 23 de agosto de 2025 (Sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

CORITIBA: Morisco; Zeca (Tiago Cóser), Maicon, Jacy e João Almeida; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Dellatorre e Clayson

Técnico: Mozart

REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Camutanga e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Marrony; Janderson, Davó e Nicolás Ferreira

Técnico: António Oliveira.

