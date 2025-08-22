Corinthians prepara renovações com trio da base

O Corinthians está preparando a renovação de contrato de três garotos da base que já treinam com o profissional: o atacante Gui Negão, o lateral direito João Vitor "Jacaré" e o volante André Luiz.

A situação de André Luiz é a mais avançada no momento. As conversas estão bem encaminhadas e o martelo sobre a extensão contratual do garoto deve ser batido ainda nesta sexta-feira.

André Luiz foi chamado para integrar os treinos da equipe profissional recentemente. O garoto é um dos jovens da base do Timão que tem agradado o técnico Dorival Júnior.

Ele pode, inclusive, até chegar a ser relacionado para o compromisso deste domingo, diante do Vasco. O Corinthians tem sofrido com baixas no meio-campo, como as de José Martínez e Carrillo (lesionados), o que abre uma brecha para que o garoto possa figurar na lista.

João Vitor "Jacaré".

"Jacaré" e Gui Negão também em conversas

Já as conversas para as renovações do lateral João Vitor "Jacaré" e do atacante Gui Negão ainda estão em estágios iniciais. As negociações existem e estão em andamento. Fato é que o clube tem interesse em renovar com ambos os jogadores.

Jacaré também é outro jovem da base que tem treinado com o profissional. Ele ainda não teve oportunidade no time de cima sob comando de Dorival, mas está sendo observado de perto pelo treinador.

Já Gui Negão está um pouco mais consolidado no profissional. O garoto vem ganhando algumas oportunidades na equipe, sobretudo em meio à ausência de peças importantes no ataque alvinegro, como Yuri Alberto e Memphis, que estão entregues ao departamento médico. Nesta temporada, ele soma um gol em seis partidas.

Gui Negão

Gui Negão tem contrato com o Corinthians até maio de 2027, assim como Jacaré, cujo vínculo é válido até novembro do mesmo ano.

A informação sobre a renovação dos três jovens foi inicialmente divulgada pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Corinthians tem agido rápido para não perder suas principais promessas da Bahia. O Timão não quer que o cenário do jovem atacante Kauê Furquim se repita. O garoto foi comprado pelo Bahia, que pagou a baixa multa rescisória do atleta para o mercado nacional.