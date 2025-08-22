Corinthians: Citadini rejeita caça às bruxas a ex-presidentes e mira cortes

Antonio Roque Citadini quer "virar a página" no Corinthians e discorda que a torcida seja unânime ao pedir investigação de ex-dirigentes. Aposentado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) desde a semana passada, o candidato à presidência do clube quer realizar uma redução de gastos radical no Timão.

A eleição para o mandato tampão, que irá até dezembro de 2026 no Parque São Jorge, será na próxima segunda-feira, com votos de 301 conselheiros.

Corinthians não pode fazer 'acerto de contas eterno'

Em entrevista ao UOL, Citadini afirmou que o Corinthians não pode ficar em um "acerto de contas eterno" com antigas gestões.

Ele reconheceu que os erros do passado devem ser punidos, mas atribuiu a responsabilidade de punir ou absolver às autoridades — citando o ex-presidente Augusto Melo, que virou réu no caso Vai de Bet.

Com uma vida política antiga dentro do clube, ele foi vice-presidente na gestão Dualib, de 2001 a 2004.

Eu acho que o clube precisa virar a página, virar a chave. Nós não vamos ficar o resto da vida fazendo inquérito, apurando isso, denunciando isso, brigando com isso, mostrando recibo disso... Não, isso aí não é o essencial do clube. O clube tem que resolver os seus problemas e tocar a vida para frente. Quanto aos erros que tiverem aparecido, nós vamos corrigir. Esses processos estão quase todos judicializados. Então, o que nós podemos fazer é torcer para que seja rápido.

Antonio Roque Citadini, ao UOL

O candidato minimizou a pressão por punições, argumentando que a demanda por denúncias vem principalmente de "blogueiros" e "influencers" da internet, que, segundo ele, buscam seguidores.

No último mês, diversas acusações de uso indevido de cartões corporativos e relatórios financeiros partiram de perfis em redes sociais.

Eu diria o seguinte, não é bem a torcida que espera isso. Quem espera isso é o pessoal da internet. Porque a internet, para você ter muitos seguidores, se você fizer permanentemente denúncias, denúncias, denúncias, acaba agregando muita gente. Eu diria que a expectativa é maior desses blogueiros, 'influencers' de internet.

Citadini

Corte de gastos é carro-chefe

A principal proposta de Citadini para solucionar a crise financeira do Timão é o corte de gastos. Para ele, nos últimos 20 anos, o clube tem aumentado as despesas mais do que receitas, o que gerou um "grande buraco nas contas".

Citadini entende que o Corinthians precisa manter o "mínimo de um time competitivo" e todos os departamentos funcionando, mas que sem economia não terá resultados.

Nós não temos outra alternativa a não ser gastar menos. O clube tem sistematicamente aumentado a sua receita. Espero que continue aumentando a receita, mas precisa cortar as despesas. Esse é o nosso drama. Diminuir o que gastamos para que o clube não continue nessa caminhada por uma situação de grave desequilíbrio nas finanças.

Citadini

Além disso, Citadini não determinou uma estratégia exata para o transfer ban que o Corinthians enfrenta, porém disse que todas as soluções passam por uma nova administração financeira.

A questão do transfer ban é uma coisa ruim, atrasar o pagamento, mas isso aí está no contexto da crise que o clube vive. E isso aí só vai se fazer se o clube economizar de forma que ele equilibre a receita e a despesa. A nossa mudança não se dará por opção fazer ou não fazer. Ou fazemos ou vamos pro buraco. Não há outra alternativa.

Citadini

Alternativa à 'imobilismo' de Stabile

Por fim, Roque Citadini se apresentou como uma alternativa ao "imobilismo" de Osmar Stabile, interino do Corinthians, como ele mesmo citou.

O candidato relembrou a experiência como ex-vice de futebol do clube e afirmou que sua disponibilidade para se dedicar integralmente à presidência, sem dividir tempo com outras atividades, são diferenciais.