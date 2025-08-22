Conmebol define detalhes das quartas da Libertadores; veja quando jogam Palmeiras e São Paulo

Topo

A Conmebol definiu, nesta sexta-feira, os detalhes dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores, que conta com Flamengo, São Paulo e Palmeiras entre os classificados. As partidas estão marcadas para acontecer entre os dias 16 e 25 de setembro.

O jogo que abre a ida das quartas de final é o duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Racing, que acontece na terça-feira, dia 16 de setembro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Quando o Palmeiras joga nas quartas da Libertadores?

O Palmeiras será o primeiro brasileiro a entrar em campo nas quartas para enfrentar o River Plate, às 21h30, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na quarta-feira, dia 17. Enquanto isso, o jogo de volta está marcado para o dia 24, no mesmo horário, no Allianz Parque, em São Paulo.

Quando o São Paulo joga nas quartas da Libertadores?

O São Paulo, por sua vez, enfrenta a LDU, no dia 18 de setembro, às 19 horas, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Depois, o Tricolor recebe os equatorianos no Morumbis, em São Paulo, no dia 25, no mesmo horário.

Por fim, o Flamengo será o único brasileiro a decidir as quartas fora de casa. Primeiro, o Rubro-Negro recebe o Estudiantes no Maracanã, no dia 18, quinta-feira, às 21h30. Em seguida, no dia 25, volta a enfrentar os argentinos, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi.

Veja os detalhes dos jogos das quartas da Libertadores:

Jogos de ida

16 de setembro (terça-feira)

Vélez Sarsfield x Racing, às 19h, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

17 de setembro (quarta-feira)

River Plate x Palmeiras, às 21h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG)

18 de setembro (quinta-feira)

LDU x São Paulo, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Flamengo x Estudiantes, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Jogos de volta

23 de setembro (terça-feira)

Racing x Vélez Sarsfield, às 19h, no El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

24 de setembro (quarta-feira)

Palmeiras x River Plate, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo

25 de setembro (quinta-feira)

São Paulo x LDU, às 19 horas, no Morumbis, em São Paulo

Estudiantes x Flamengo, às 21h30, no Estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

