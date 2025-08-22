Conheça André Castro e entenda ideias do candidato à presidência do Corinthians

Na última quinta-feira, André Castro oficialmente lançou sua candidatura à presidência do Corinthians. Ele, que tem parceria com um banco que promete investir US$ 1 bilhão (R$ 5,4 milhões) no Timão, se apresentou para a torcida e falou sobre as suas ideias.

Além do suposto aporte bilionário da GSP Bank, André foi questionado sobre o executivo Fabinho Soldado, o vínculo de Memphis Depay e a reforma do estatuto.

Sobre a diretoria de futebol, o candidato admitiu que pode reforçar o departamento com um diretor estatutário, mas evitou entrar em detalhes e disse que precisaria avaliar os profissionais antes de tomar uma decisão.

"Qualquer decisão precisa de um conhecimento de causa. Quero me aprofundar no que está acontecendo, o trabalho que está sendo feito, se faz sentido. Preciso entender com mais detalhes. Qualquer medida não será feita antes de eu estar lá no dia a dia", explicou André.

"Com relação à diretoria estatutária, ainda não está nada definido. O Fabinho está lá, podemos complementar, mas é algo que preciso avaliar quando estiver lá dentro", acrescentou.

André Castro também preferiu não comentar detalhadamente o contrato de Memphis Depay, mas elogiou o atacante holandês. Ele também respondeu se pretender contratar atletas do mesmo quilate, se eleito.

"O contrato do Memphis não posso falar com detalhes, não conheço. Muitas coisas não ficaram claras. Isso precisa ser visto internamente, posse me equivocar. Ele tem ajudado, contribuído com o time. Contratos futuros é algo a se averiguar. Mesmo tendo aporte financeiro, a administração precisa ser saudável. Precisa ter critério, investir em algo que vai contribuir com a parte técnica. Sem investir em algo que possa resultar em problemas para o clube futuramente", declarou.

Já sobre a reforma estatutária, o candidato mais uma vez não entrou em detalhes, mas se mostrou favorável. "Eu com certeza vou levantar a mão e procurar ajudar no que for possível para a reforma estatutária. Ficou para trás. Sou muito a favor que o estatuto siga isso para minimizar problemas. Vejo como necessária essas discussões e quero que essa reforma aconteça".

Candidato pede união

Perguntado sobre as brigas políticas do Corinthians, André Castro pediu união e revelou até conversas com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele também disse que terá um encontro com líderes de torcidas organizadas neste final de semana.

"Vejo que a gente precisa juntar forças dentro do clube. Acalmar esse cenário político, a torcida. É um tema que precisamos resolver. Sei que o presidente Romeu estava andando com os processos, conversei com ele. Como presidente, é algo que pretendo levar à mesa [direito a voto ao Fiel Torcedor]. Temos um número de sócios pequeno para definir o futuro do clube, temos que ver isso com cautela, mas é algo que precisamos resolver", disse.

"Estamos conversando através de outras pessoas, devemos nos encontrar no fim de semana. Todas as lideranças das organizadas. Vamos expor isso claramente", completou.

André Castro ainda foi questionado sobre o possível processo do Banco Bradesco por atrasos no pagamento de um imóvel no valor de R$ 250 mil. "O Bradesco não me processou em nada. Estava em um processo de divórcio, e o Bradesco na época cobrava juros exorbitantes. O procedimento que foi feito era para reduzir os juros que estavam sendo cobrados, e não foi adiante. Vendi o apartamento para fazer a divisão dos bens e isso foi resolvido de imediato. Nada foi adiante", explicou.

Quem é André Castro?

André Castro, de 46 anos, foi o primeiro nome a registrar candidatura à presidência do Corinthians. Ele está em seu segundo mandato como conselheiro do clube e atualmente trabalha no escritório Alta Vista, vinculado à XP Investimentos.

"Tenho 46 anos, sou sócio do clube há quase 30 anos. Sou Fiel Torcedor, conselheiro e agora candidato à presidência. Meu compromisso é absoluto com o Corinthians, colocando a integridade como princípio inegociável para fortalecer o clube e reconhecer o torcedor como protagonista. Vamos preservar as tradições. Sendo eleito, minha gestão tem como compromisso entregar resultados concretos, recolocando o Corinthians entre os clubes mais bem geridos do Brasil. Uma gestão equilibrada, responsável, pensando no presente, mas principalmente no futuro", disse André.

O candidato afirma que não irá dividir funções e, se eleito, promete se dedicar "100%" ao Corinthians. Ele integrava a chapa 22 (Preto no Branco), mas deixou o grupo em janeiro do ano passado. Por isso, alega não fazer parte de conchavos políticos no Parque São Jorge.

"Ganhando a eleição, vou me dedicar 100% ao Corinthians. Não tem como representar uma nação e dividir as funções. Trabalho num escritório vinculado à XP, não sou funcionário da XP. Vou continuar lá vinculado, mas colocarei outras pessoas para fazer essa administração. A minha carreira sempre foi nessa parte bancária", contou.

"Hoje sou independente no clube, não estou vinculado a nenhum grupo. Impossível chegar à presidência sem estar vinculado a algum grupo em algum momento. O clube será gerido por profissionais, será uma caminhada diferente do que nós tivemos nos últimos anos", finalizou.

Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians irá decidir o presidente do clube para um mandato 'tampão', até o fim de 2026, quando se encerraria a gestão Augusto Melo, que foi destituído do cargo. Além de André, também irão concorrer Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile, atual interino.