Como você avalia o trabalho de Dorival no Corinthians? Vote!

22/08/2025 06h00

O trabalho de Dorival Júnior no Corinthians tem sido alvo de questionamentos. Apesar da classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, o time enfrenta sérias dificuldades no Campeonato Brasileiro e voltou a temer o Z4.

Há seis jogos sem vencer no Brasileirão, o Timão tem oscilado e ocupa a 14ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de somente três pontos.

A campanha desagrada a diretoria do clube alvinegro, que, decidiu respaldar o técnico após vê-lo eliminar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil com autoridade. Neste momento, é improvável que o Timão troque de treinador.

Desde que assumiu o Corinthians, Dorival não conseguiu engatar uma sequência de vitórias e soma, ao todo, oito triunfos em 21 partidas, além de sete empates e seis derrotas (49,2%). No Brasileirão, o aproveitamento é ainda pior. São três vitórias, seis empates e cinco reveses em 14 jogos (35,7%).

