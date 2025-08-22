Topo

Esporte

Com Vojvoda anunciado, Santos será comandado por Bachi contra o Bahia

22/08/2025 11h09

O Santos está de treinador novo. Após a demissão de Cléber Xavier, o Peixe anunciou nesta sexta-feira o argentino Juan Pablo Vojvoda, que comandou o Fortaleza por cerca de quatro temporadas. Entretanto, para o jogo contra o Bahia, neste domingo, pelo Brasileirão, o Alvinegro Praiano será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi.

Bachi chegou ao Santos neste ano, junto com a comissão de Cléber Xavier, que antes trabalhava de forma fixa com Tite. Entretanto, mesmo após a demissão do treinador no último domingo, ele foi mantido no Peixe e comandou os treinos com o elenco nesta semana.

Estreia contra o Flu

Por sua vez, Vojvoda chegará ao Santos para estrear no dia 31 de agosto, domingo, quando a equipe paulista receberá o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, para a partida contra os cariocas, o argentino terá uma semana cheia para implementar o elenco as suas ideias.

Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Peixe após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico argentino estava sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

'Parâmetro é o Flamengo', diz Arnaldo Ribeiro sobre disputa com Palmeiras

Libertadores: Argentina tem mais clubes nas quartas do que o Brasil pela 1ª vez desde 2018

Bicampeão! Cara de Sapato conquista o título do GP meio-pesado da PFL

Mais de 100 torcedores foram soltos após barbárie na Sul-Americana, diz presidente do Chile

Arnaldo: Tem cartola no Morumbi torcendo contra o São Paulo

Com Vojvoda anunciado, Santos será comandado por Bachi contra o Bahia

Brasil bate Grécia e estreia com vitória no Mundial de vôlei feminino

Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

Brasil atropela Grécia mesmo oscilando na estreia do Mundial de vôlei

Mauro Cezar: Há muita tolerância com atuações pífias do Palmeiras

Circuito de Corridas Caixa 2025 dá a largada neste domingo