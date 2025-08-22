Com Vojvoda anunciado, Santos será comandado por Bachi contra o Bahia
O Santos está de treinador novo. Após a demissão de Cléber Xavier, o Peixe anunciou nesta sexta-feira o argentino Juan Pablo Vojvoda, que comandou o Fortaleza por cerca de quatro temporadas. Entretanto, para o jogo contra o Bahia, neste domingo, pelo Brasileirão, o Alvinegro Praiano será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi.
Bachi chegou ao Santos neste ano, junto com a comissão de Cléber Xavier, que antes trabalhava de forma fixa com Tite. Entretanto, mesmo após a demissão do treinador no último domingo, ele foi mantido no Peixe e comandou os treinos com o elenco nesta semana.
Por sua vez, Vojvoda chegará ao Santos para estrear no dia 31 de agosto, domingo, quando a equipe paulista receberá o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, para a partida contra os cariocas, o argentino terá uma semana cheia para implementar o elenco as suas ideias.
Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Peixe após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
O técnico argentino estava sem clube desde a saída do Fortaleza, em julho deste ano. Ele comandou o Leão do Pici por quatro anos e foi desligado da equipe após uma sequência negativa nesta temporada. Ao todo, foram 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas em 309 partidas.