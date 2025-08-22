Com Palmeiras e São Paulo, quartas terão oito campeões pela primeira vez

Com os resultados da última quinta-feira, as quartas de final da Libertadores estão definidas. E pela primeira vez na história, todas as equipes nessa fase são campeões do torneio continental.

O primeiro confronto das quartas de final terá o tradicional São Paulo, tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), contra o equatoriano LDU, vencedor em 2008, quando bateu o Fluminense na final. Na história, as equipes se enfrentaram seis vezes e o equilíbrio marca o duelo: três vitórias para cada lado, sempre para o time da casa. O embate mais recente foi em 2023, quando a equipe de Quito eliminou o Tricolor Paulista nas quartas da Sul-Americana.

No mesmo lado da chave, um clássico sul-americano: River Plate e Palmeiras. Em campo, sete troféus de Libertadores - quatro para o lado dos argentinos (1986, 1996, 2015 e 2018) e três para o lado alviverde (1999, 2020 e 2021). No histórico, o Verdão leva uma ligeira vantagem, com três vitórias, três empates e duas derrotas em oito jogos. Na maior competição sul-americana, a equipe de Abel Ferreira tem ótimas memórias: em suas duas primeiras conquistas, eliminou o River nas semifinais de ambas as edições.

??? PESADO! Pela primeira vez na história, serão 8? campeões nas Quartas de Final da CONMEBOL #Libertadores. ? Quanta #GloriaEterna! pic.twitter.com/SEowX46T7J ? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 22, 2025

Do outro lado da chave, Racing e Vélez protagonizam o único duelo que não conta com a presença de brasileiros. Cada time conquistou a Libertadores uma vez: o clube de Avellaneda venceu em 1968, e o de Buenos Aires, em 1994. As equipes se enfrentaram pela competição apenas duas vezes, na fase de grupos de 1997, com vitória do Vélez em ambas as partidas.

Por fim, o Flamengo encara o Estudiantes nas quartas de final. São quatro taças para o lado argentino (1968, 1969, 1970 e 2009) e três para o Rubro-Negro (1981, 2019 e 2022). Nesta fase, é o único confronto inédito na história da Libertadores. As equipes já se enfrentaram oito vezes, todas pela extinta Supercopa Libertadores: foram três vitórias para os cariocas, quatro empates e apenas um triunfo para o clube de La Plata.

As três equipes brasileiras vivas na Libertadores buscam seu quarto título da competição. No Brasil, os maiores campeões do torneio têm três taças cada: Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Santos. O maior campeão da história da Libertadores é o Independiente, com sete troféus (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).

Datas das quartas de final da Libertadores

As equipes nas quartas de final da Libertadores terão um mês para se preparar. Embora as datas exatas ainda não estejam definidas, a Conmebol já anunciou as semanas dos confrontos.

Os jogos de ida serão na semana do dia 17 de setembro, enquanto os duelos de volta acontecerão na semana do dia 24 de setembro.